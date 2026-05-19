Qué se sabe del brote de ébola por el que la OMS ha declarado la emergencia internacional: sin vacuna y de rápida propagación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el brote de ébola que azota a la República Democrática del Congo (RDC) y que ha causado ya 88 muertos. Si bien, las cifras podrían aumentar, porque hay ya 246 casos sospechosos.

La zona más afectada es la provincia de Ituri, en el este congoleño. Aunque el ministro de Salud de este país, Roger Kambam, ha informado de "91 muertes probables", la OMS mantiene el número en 88, incluido un ciudadano congoleño que murió en Uganda. La responsable del nuevo brote de ébola es la cepa Bundibugyo, para la que no hay vacuna y es de rápida propagación.

Desde la Junta Municipal de Monitoreo de la Preparación, un organismo de rendición de cuentas establecido por la OMS y el Banco Mundial, han avisado de que la financiación actual es "insuficiente" para hacer frente al creciente riesgo de pandemias y han alertado de que el mundo podría sufrir "consecuencias mayores" si no refuerzan los sistemas de preparación y respuesta sanitaria.

Síntomas y tasa de letalidad

El virus del ébola puede afectar tanto a personas como a animales, se transmite por contacto directo con la sangre o fluidos corporales de personas o animales infectados. Su nombre procede de una afección endémica en el Congo en 1976, en un pueblo cercano al río Ébola.

Su periodo de incubación oscila entre los dos y los 21 días y los síntomas iniciales pueden ir desde fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza y garganta hasta evolucionar a diarrea, vómitos, dolor abdominal y erupciones cutáneas.

La tasa de mortalidad de esta cepa se sitúa entre el 25% y el 40% y no hay vacuna, a diferencia de la variante Zaire, que es la más mortífera y que sí cuenta con vacunas y tratamientos autorizados.

Se ha originado en una zona de conflicto y ya ha pasado a Uganda y Sudán del Sur

El peligro añadido de este brote es que se ha originado en una zona de conflicto. Ituri es una de las zonas más conflictivas e inestables del planeta. Allí operan grupos armados como la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (Codeco) o las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que tienen vínculos difusos con la organización yihadista Estado Islámico.

De hecho, los enfrentamientos entre estos grupos y el Ejército congoleño han provocado más de 273.000 desplazados internos en Ituri, según la ONU. Esto es el caldo de cultivo perfecto para la propagación del virus y la dificultad de rastrear afectados, sumado a la dificultad de que los sanitarios accedan a la zona y las prácticas funerarias inseguras.

Reacción internacional

El brote ya ha pasado a Uganda, donde ha muerto una persona, y a Sudán del Sur, donde las autoridades han confirmado la existencia de un caso de ébola en la frontera con el Congo. Esto ha provocado que Ruanda haya cerrado sus fronteras con la RCD y en Kenia han intensificado los controles de temperatura.

La Comunidad de África Oriental (EAC), el bloque regional de ocho países, ha pedido a sus Estados miembros intensificar la vigilancia contra el ébola, mientras que la Unión Africana ha desplegado sus equipos y la OMS ha enviado 18 toneladas de suministros médicos a la RCD.

Desde España, la ministra de Sanidad ha señalado que el riesgo de contagio del virus del ébola es "muy bajo" y que, con la información disponible hasta el momento, "la probabilidad de exposición e infección para las personas españolas que viajen o residan en las zonas afectadas es muy baja".

Este nuevo brote de ébola ha recordado la mayor epidemia de la historia, surgida en 2013, que se propagó a Liberia y Sierra Leona con casos aislados en España, Estados Unidos y Reino Unido. Causó, al menos, 11.300 muertes y 28.500 contagios, aunque la OMS siempre ha dicho que las cifras podrían ser mayores.