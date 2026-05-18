La OMS advierte de que el mundo no está preparado para afrontar una nueva pandemia que provocaría un daño "aún mayor"

La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial han lanzado una nueva advertencia global: el mundo sigue sin estar preparado para afrontar una futura pandemia y el daño podría ser mayor que el provocado por la Covid-19.

Durante la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra, la OMS ha defendido esta idea junto al informe A World on the Edge: Priorities for a Pandemic Resilient Future, elaborado por el Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), organismo independiente impulsado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial.

Una carrera a contrarreloj

Según el documento presentado en Ginebra, las amenazas sanitarias avanzan a un ritmo superior al de las inversiones destinadas a prevenirlas. Los expertos advierten de que los brotes infecciosos son cada vez más frecuentes, más difíciles de contener y con consecuencias económicas y sociales más graves.

El informe sostiene que, pese a las lecciones aprendidas tras el ébola y la pandemia de Covid-19, "el mundo no es más seguro que hace una década". Entre los factores que elevan el riesgo se encuentran la fragmentación geopolítica, el cambio climático, la destrucción de ecosistemas, el aumento de los viajes internacionales y la reducción de la financiación sanitaria internacional.

La OMS también alerta de que una futura pandemia podría encontrar a los sistemas sanitarios más debilitados y a las sociedades más polarizadas. El organismo teme que la falta de cooperación internacional y el acceso desigual a vacunas, tratamientos y diagnósticos vuelvan a amplificar el impacto global de una crisis sanitaria.

Actualmente, la organización mantiene activas varias alertas sanitarias internacionales, entre ellas brotes de ébola y hantavirus, mientras vigila virus con potencial pandémico como el MERS o el Zika.

Ante este escenario, el GPMB reclama una estrategia basada en tres pilares: vigilancia permanente, acceso equitativo a recursos sanitarios y financiación estable desde el "día cero" de cualquier brote. Además, insiste en reforzar la atención primaria, mejorar los sistemas de datos y recuperar la cooperación internacional para evitar que la próxima pandemia tenga consecuencias aún más devastadoras.