Qué es cierto y qué es desinformación en la crisis del hantavirus y el protocolo sanitario del Gobierno

El MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, todavía no ha llegado a Países Bajos. Después de unos días en los que España ha estado en el punto de mira del mundo por gestionar la crisis, todavía quedan algunas informaciones no muy claras en el aire, al tiempo que los más recelosos han aprovechado para difundir bulos y desinformaciones.

Esta semana, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que no exista una Agencia Estatal de Salud Pública. Si bien, tal y como ha recordado la periodista de Maldita.es, Clara Jiménez Cruz, hasta en dos ocasiones los populares votaron en contra de su creación. Finalmente, la medida salió adelante con su voto en contra, aunque todavía sigue sin estatutos o sede.

El Gobierno no ocultó ningún caso positivo

Otra información que se ha difundido, uno de ellos el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, es que el Gobierno ocultó que había un positivo entre los pasajeros del crucero y, aun así, permitieron la llegada del MV Hondius a Canarias. Sin embargo, esto no es así. Jiménez Cruz ha explicado que "un epidemiólogo del centro europeo de prevención realizó una prueba para analizar a los viajeros más expuestos a los enfermos".

Uno de ellos, de nacionalidad estadounidense y asintomático, dio "positivo débil". Como no estaba claro, se le realizó una segunda prueba y dio negativo, y es a partir de aquí cuando entran en juego las desinformaciones. Estados Unidos lo trató como positivo, mientras que para España los resultados eran "no concluyentes y no mostraban una infección activa, por lo que no tenían que informar de un positivo", ha especificado la periodista. Además, finalmente el pasajero dio negativo, según las autoridades del país.

¿Por qué el crucero tuvo que atracar en Canarias?

En cuanto a que el barco haya atracado en Canarias y no en Cabo Verde, muchos lo han calificado de "propaganda". Si bien, en este caso hay que señalar que fue la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quienes dijeron que el puerto de Abona en Granadilla era "el puerto seguro y preparado más cercano".

Ellos mismos, tal y como ha recordado Clara, indicaron que el barco hubiera seguido la travesía varios días más para llegar a otro puerto habría sido una "crueldad" porque los pasajeros ya llevaban días confinados en un espacio reducido.

Jiménez Cruz, asimismo, ha señalado que existe un Reglamento Sanitario Internacional vinculante para los países de la OMS que "no se puede negar el acceso de un barco a un puerto por motivos de salud pública, pero si el lugar no está equipado para atender esa emergencia, el barco tiene que ser dirigido al punto adecuado más cercano posible".

No existen informaciones sobre vacunas o confinamiento obligatorio

Por otro lado, hay personas que están comparando el hantavirus con el covid y están difundiendo una información que indica que hay que vacunarse obligatoriamente. Si bien, tal y como ha apuntado Jiménez Cruz, "a 13 de mayo no hay ningún documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que mencione que en 2026 habrá otro confinamiento ni que la vacunación sea obligatoria".

Por último, sobre las fotos de un técnico sanitario bajándose del autobús en el que iban los españoles sin EPI, el Ejecutivo ha explicado que en todo momento se cumplieron las medidas de seguridad y que "el EPI lo dejó en el puesto de mando y la foto se la hicieron después", tal y como ha indicado la periodista.