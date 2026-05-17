La OMS declara la emergencia internacional por un brote de ébola en RDC y Uganda: Sanidad estima "muy bajo" el riesgo en España

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la epidemia de ébola causada por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), si bien ha subrayado que no se trata de una emergencia pandémica.

Según el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esta decisión se ha tomado tras consultar a los gobiernos de ambos países y evaluar la evidencia científica disponible. "Agradezco a los líderes de República Democrática del Congo y Uganda por su compromiso de adoptar medidas necesarias y enérgicas para controlar el evento", ha señalado el responsable de la organización.

Hasta el 16 de mayo, se han confirmado ocho casos de ébola en la provincia de Ituri, en RDC, con 246 casos sospechosos y 80 muertes posibles. En Uganda, se han notificado dos casos confirmados sin vínculo aparente en Kampala, entre personas que viajaban desde la RDC, así como un caso adicional confirmado en Kinshasa.

A este respecto, la OMS ha advertido de que "la alta tasa de positividad de las muestras iniciales y la confirmación de casos en Kampala y Kinshasa apuntan a un brote potencialmente mucho mayor que el que se está detectando actualmente". Entre los factores que elevan el riesgo de propagación se incluyen la inseguridad persistente, la movilidad de la población y la presencia de centros de salud informales.

Sin tratamientos ni vacunas aprobados

El organismo internacional ha destacado también que, a diferencia de otras cepas del ébola, "actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para el virus Bundibugyo", lo que convierte el brote en un evento extraordinario.

En cuanto a la respuesta, la OMS ha recomendado activar mecanismos de emergencia nacionales, fortalecer la vigilancia y los laboratorios, garantizar la prevención de infecciones en centros de salud, y establecer unidades especializadas para el aislamiento y tratamiento de pacientes.

Asimismo, se ha pedido a los países vecinos y a la comunidad internacional una coordinación estrecha para contener la propagación, subrayando que "ningún país debe cerrar sus fronteras ni imponer restricciones a los viajes y al comercio", advirtiendo que tales medidas podrían ser contraproducentes.

Como alternativa, entre las recomendaciones también se incluyen controles sanitarios en aeropuertos y pasos fronterizos, participación comunitaria en la identificación de casos, funerales seguros y capacitación del personal sanitario.

Sanidad estima "muy bajo" el riesgo en España

El Ministerio de Sanidad considera que el riesgo de transmisión en España del virus causado por el Bundibugyo "es muy bajo" en la población española en este momento.

Aunque no existen vuelos directos entre España y estos países, a los que se llega mediante conexiones con escala, dada la declaración de ESPII y "el riesgo de dispersión regional" desaconseja viajar a las zonas afectadas por el brote: la provincia de Ituri y la ciudad de Kinshasa en la RDC y Kampala en Uganda.

Recuerda que la OMS desaconseja cualquier restricción de viaje o comercial con ambos países y que el riesgo de exposición para el viajero general que adopte las precauciones recomendadas es bajo.

A aquellos que regresen de zonas afectadas les aconseja permanecer atentos a su estado de salud durante los 21 días siguientes al retorno. Si durante ese período aparecen fiebre brusca, debilidad o cansancio intenso, dolor de cabeza, muscular o de garganta, vómitos o diarrea, erupciones cutáneas o hemorragias internas o externas, deben aislarse "inmediatamente" e informar al 112, pero nunca acudir a urgencias ni a centros sanitarios sin previo aviso, se alerta.