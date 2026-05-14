Mouilaá se vuelve a querellar contra Errejón y denuncia que la policía le ha quitado "más de 3.000 euros" en productos de su tienda de cannabis

La actriz y empresaria Elisa Mouliaá ha interpuesto una serie de acciones judiciales en relación con los hechos que, según denuncia, viene sufriendo desde hace meses, y que considera que conforman una grave vulneración de sus derechos fundamentales, de su honor e intimidad y de la tutela judicial efectiva.

Entre dichas acciones, se encuentra una nueva querella dirigida contra el exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, por una serie de presuntos delitos de calumnias, contra el honor y en referencia a la revelación de secretos, tras haber difundido de manera pública una supuesta conversación privada correspondiente a julio de 2025.

La representación jurídica de Mouliaá ha emitido un comunicado en el que se detalla que esta conversación habría sido "presuntamente editada y difundida de manera parcial", ya que omite "fragmentos relevantes para la correcta comprensión del contexto y remitiéndose posteriormente a distintos medios de comunicación". Unos hechos que habrían generado un "grave perjuicio reputacional y personal".

En relación con dicha conversación, la representación de la actriz sostiene que en los fragmentos omitidos una tercera persona, identificada como Soraya, realizaba manifestaciones especialmente relevantes para la comprensión íntegra del contexto. También se ha referido al comportamiento de Errejón de una manera muy crítica, llegándolo a calificar de "baboso" y cerdo".

Un importante desgaste "emocional, económico y reputacional"

Junto con la presentada contra Errejón, Elisa Mouliaá ha interpuesto otras acciones judiciales relacionadas con hechos que constituyen, asegura, una "grave vulneración" de sus derechos fundamentales.

La representación jurídica añade en el comunicado difundido este jueves que la presente situación está "generando un importante desgaste emocional, económico y reputacional, agravado por una intensa exposición mediática, y por diversos episodios que, según denuncia, están siendo actualmente objeto de investigación policial".

Uno de los episodios mencionados expone una actuación judicial que supuestamente habría sido efectuado en un establecimiento de productos con cannabinoides propiedad de Moulliaá, Greenery Ponzano, en la que, asegura, "fueron intervenidos productos valorados en más de 3.000 euros"·

El documento de la denuncia señala que se activó "una redada con un alto número de policías para una tienda equivalente a un herbolario, con un alto impacto psicológico y reputacional, con todo el espectáculo, sin medir las consecuencias de impacto en la víctima", agregando que fue "una actuación difícil de justificar en un Estado de Derecho".

El texto también defiende que "los productos son envasados y se publicitan a día de hoy en ventas en numerosas tiendas de España y venta online, si tienen análisis de composición de mi representada cómo es posible que sigan vendiéndose si no son legales y si lo son, cómo es posible que se sostenga artificialmente una acusación penal con pena de banquillo".

Otro de los episodios a destacar que se también se denuncia es el que tuvo lugar pasado 7 de mayo, cuando Mouliaá sufrió una "grave inundación" en su vivienda habitual debido a la rotura de una tubería comunitaria. Este suceso habría provocado importantes daños materiales en techos, paredes y suelos, encontrándose actualmente pendiente de valoración pericial.