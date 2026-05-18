Las catorce personas aisladas por hantavirus en el Hospital Gómez Hulla se someterán este lunes a una segunda PCR

Los 14 pasajeros españoles del crucero Hondius que permanecen aislados desde hace ocho días en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid se someterán este lunes a una segunda prueba PCR por hantavirus. Si todos los resultados vuelven a ser negativos, Sanidad prevé relajar parcialmente las medidas de aislamiento que siguen desde su llegada a España.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, esta segunda PCR se realiza siguiendo el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, que establece repetir las pruebas una semana después de la primera toma. En caso de confirmarse los resultados negativos, los pasajeros podrán comenzar a salir de sus habitaciones y acceder a las zonas comunes de la planta hospitalaria en la que permanecen ingresados. Además, podrán recibir visitas de familiares, aunque siempre bajo las medidas de protección y prevención fijadas por las autoridades sanitarias.

De los 14 españoles trasladados al Gómez Ulla, solo uno de ellos, un hombre de 70 años, dio positivo en hantavirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró el pasado viernes que el paciente evoluciona favorablemente y que se encuentra "casi asintomático". Los otros 13 ciudadanos permanecen sin síntomas desde el inicio del seguimiento médico.

Mientras tanto, la mujer que permanece ingresada en Alicante continúa dando negativo en las pruebas diagnósticas, al igual que el otro contacto de la mujer neerlandesa fallecida por la enfermedad que se encuentra en Barcelona. La Generalitat Valenciana ha informado de que la cuarta PCR practicada también ha resultado negativa y que la paciente seguirá ingresada en observación en el mismo hospital, aunque ya podrá recibir visitas siempre que se utilice el equipo de protección individual correspondiente.

El Hondius llegará este lunes a Países Bajos

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius mantiene todavía bajo vigilancia internacional a decenas de pasajeros y tripulantes. El barco llegará este lunes al puerto de Róterdam, en Países Bajos, con 27 personas a bordo: 25 miembros de la tripulación, dos médicos neerlandeses y el cadáver de una de las tres personas fallecidas relacionadas con el brote.

Todos los ocupantes del barco continúan asintomáticos y la Organización Mundial de la Salud mantiene que el riesgo de transmisión sigue siendo bajo. No obstante, las autoridades sanitarias neerlandesas realizarán nuevas PCR a la tripulación antes de permitir el desembarco definitivo.

Los ciudadanos neerlandeses podrán cumplir la cuarentena en sus domicilios, mientras que otros tripulantes de nacionalidad filipina, polaca, rusa y ucraniana deberán seguir otro protocolo específico de aislamiento. A nivel internacional, Canadá ha comunicado un positivo preliminar en un pasajero del crucero, aunque el caso todavía debe ser confirmado por laboratorio.