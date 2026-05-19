ÉBOLA

El brote de ébola provoca la alarma en la OMS por la "magnitud y rapidez" de su propagación

La cepa Bundibugyo del virus del ébola es una variante menos frecuente y más difícil de controlar, pues no cuenta con tratamientos ni vacunas y es de rápida propagación.

La OMS advierte de que el mundo no está preparado para afrontar una nueva pandemia que provocaría un daño "aún mayor"

Qué se sabe del brote de ébola por el que la OMS ha declarado la emergencia internacional: sin vacuna y de rápida propagación

Toño López-Carrasco | Agencias

Madrid |

Imagen de archivo de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.
Imagen de archivo de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. | Getty Images

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional ante el agravamiento del brote de ébola detectado en África central y oriental. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha cuantificado en más de 500 las sospechas de casos de una alerta sanitaria que ya cuenta con más de 130 muertes asociadas.

Además, se cree que el virus pudo estar circulando por más de un mes antes de que se identificara oficialmente, lo que facilitó su propagación silenciosa.

El epicentro del brote se encuentra en el Congo, concretamente en la provincia de Ituri. Además, ya se han confirmado contagios en Uganda y existen alertas preventivas en otros países vecinos debido a la intensa movilidad transfronteriza.

Se trata de la primera vez que un director de la OMS declara una emergencia de salud pública de preocupación internacional sin haber reunido antes al Comité de Emergencia, con el fin de agilizar las medidas y la coordinación internacional.

La cepa Bundibugyo

Los expertos señalan que el brote está causado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, una variante menos frecuente y más difícil de controlar. La expansión internacional del brote ha llevado a varios países a reforzar controles sanitarios para viajeros procedentes de zonas afectadas.

En España, el Ministerio de Sanidad considera que el riesgo para la población es "muy bajo", aunque mantiene activos los protocolos de vigilancia y respuesta rápida ante posibles casos importados. La capacidad diagnóstica para detectar los casos de manera temprana y la posibilidad de implementar medidas de control son las razones que Sanidad ofrece para justificar esta valoración.

Además, recuerdan que no existen vuelos directos desde nuestro país con las áreas más afectadas, pero recomiendan extremar las precauciones a quienes viajen a la región y vigilar síntomas durante los 21 días posteriores al regreso.

Precisamente ayer, la OMS advirtió de que el mundo continúa siendo vulnerable frente a nuevas amenazas sanitarias globales y ha pedido reforzar la cooperación internacional, la vigilancia epidemiológica y la inversión en sistemas de salud para evitar que se produzca una pandemia "aún mayor" que la causada por el Covid-19.

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