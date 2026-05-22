Alerta en Europa por el aumento histórico de infecciones de transmisión sexual: la sífilis se duplica y la gonorrea sube un 303%

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) baten su récord en Europa debido al aumento de casos de gonorrea y sífilis, según los últimos datos publicados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Los casos de gonorrea han aumentado un 303% desde 2015 y un 8,8% desde 2023, con una tasa bruta de notificación de 26,9 casos por cada 100.000 habitantes en los 28 países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo que recogieron datos; la más alta desde que comenzó la vigilancia en 2009.

Frecuencia mayor de gonorrea en hombres

La frecuencia fue mayor en los hombres, con 86.327 casos detectados, mientras que entre las mujeres se notificaron 18.972. Respecto a la edad, las tasas fueron más altas para las mujeres entre 20 y 24 años, con 60,3 casos por cada cien mil habitantes, mientras que para los hombres de entre 25 y 34 años fue de 145,5 casos por cada 100.000.

Según recoge Europa Press, los países que mostraron tasas más elevadas fueron Irlanda (109 casos por cada 100.000 habitantes), Malta (89,6 casos), Islandia (88,1 casos), Luxemburgo (86,6 casos), Dinamarca (85,4 casos), España (76,4 casos) y Noruega (56,8 casos).

Los casos de sífilis se duplican

En cuanto a la sífilis, 29 Estados miembros notificaron 45.577 casos, lo que corresponde a una tasa de notificación bruta de 10,8 casos por cada 100.000 habitantes y un aumento del 11% en el número de infecciones con respecto al año anterior. Pero lo más preocupante es que las tasas se duplicaron desde 2015 y ya han alcanzado los niveles más altos observados en la última década.

Siguiendo la tendencia anteriormente comentada, las tasas fueron más de seis veces superiores entre los hombres, que registraron 36.609 casos; mientras que entre las mujeres se notificaron 5.703.

Malta, con 60,3 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de España, con 23,8; Portugal (20,7), Hungría (18,0), Irlanda (17,6), Luxemburgo (15,0), Islandia (14,3), Eslovaquia (13,1) y Alemania (11,4) fueron los países en los que se observaron las mayores tasas.

Preocupación por la sífilis congénita

En el contexto de la sífilis y dado su aumento durante los últimos años, también preocupa la transmisión de dicha infección al feto, lo que se conoce como sífilis congénita. Este tipo de ITS está en aumento entre las mujeres en edad reproductiva, lo que ha provocado que los casos se hayan duplicado, pasando de 78 en 2023 a 140 en 2024.

Esta infección se transmite principalmente por transmisión transplacentaria o, con menos frecuencia, por exposición a lesiones infecciosas durante el parto. A este respecto, el ECDC pone el foco en las "oportunidades de prevención perdidas", como las deficiencias en el cribado prenatal, la falta de seguimiento y de pruebas repetidas, así como el tratamiento.

La clamidia, la ITS más frecuente

Por su parte, la clamidia, que sigue siendo la ITS más frecuente, disminuyó su tasa en un 10% respecto a 2023 y un 6% respecto a 2015. En cualquier caso, su presencia sigue siendo muy común y en 2024 se registraron 213.443 casos en 27 países de la Unión Europea.

El grupo de edad más afectado fue el de 20 y 24 años, con una representación del 36% de los casos; seguido del grupo de entre 25 y 34 años, que supuso el 30% de los casos detectados. Por países, las tasas más altas se registraron en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, que en su conjunto notificaron el 35% de las infecciones.

La ausencia de tratamiento puede acabar en graves complicaciones

Ante este escenario que hace saltar las alarmas en Europa, especialmente entre la población más joven, el jefe de la Unidad de Enfermedades de Transmisión Directa y Prevenibles por Vacunación, Bruno Ciancio, advierte de que "sin tratamiento, estas infecciones pueden causar complicaciones graves, como dolor crónico o infertilidad". En el caso de la sífilis, el experto sostiene que puede derivar en "problemas cardíacos o del sistema nervioso".

Háganse la prueba si presentan síntomas como dolor, secreción o úlcera

En cualquier caso, esta situación no es casualidad para el ECDC, que lo achaca a las "crecientes deficiencias" en las pruebas de detección y prevención. El organismo subraya que es importante mejorar estos servicios para que sean más accesibles, además de conseguir un tratamiento más rápido y eficaz para detener la transmisión. "Proteger la salud sexual sigue siendo sencillo. Usen preservativos con parejas nuevas o múltiples y háganse la prueba si presentan síntomas como dolor, secreción o úlcera".