Alsina explica su decisión de dejar de presentar el primer tramo de Más de uno: "Estoy gastado"

Si me dejan, les cuento una historia que es muy corta. Bueno, la de hoy podría ser muy larga porque podría contarles 36 años de radio, la historia de Onda Cero, que, como leí hace dos semanas en una crónica, es mi historia.

Hoy tengo que hablarles de Onda Cero, de Más de Uno y de mí. Este año cumplo 36 de actividad profesional y haciendo cuentas me sale que llevo haciendo un programa diario de información y opinión desde hace 33 años. Me tocó ya asumir la dirección del informativo del día en esta cadena en el final de la temporada 92-93. Con 23 añitos gobernaba Felipe González, créanmelo, desde entonces hasta hoy, salvo algún paréntesis raro, no he dejado de predicar ni un solo día.

33 años de información y de opinión creo que son una buena marca, suficiente marca. También creo que es un milagro que sigan ustedes hoy, todas las mañanas a esta hora, atendiendo a lo que les digo cuando me han escuchado ya decir las mismas cosas tropecientas veces. Ya sabemos que el Gobierno no ha presentado Presupuestos Generales del Estado.

Considero que para estar a la altura de lo que ustedes merecen en la información y en la opinión, hay que estar pleno de energía, hay que vibrar con las noticias y con la interpretación, la opinión de las noticias. Y al cabo de tantas mañanas y antes de tantas noches. Y sumando, sumando, sumando de tantos años, he llegado a la conclusión de que me he gastado.

Cuando tienes 25 años te comes el mundo y cuando tienes 56 para 57, pues ya te conformas con que el mundo no te coma a ti. Estoy gastado y además me vendría bien madrugar menos y me vendría bien llevar una vida plena de obligaciones y con más tiempo de libre disposición.

Si Sylvain Tesson es un escritor francés que decidió irse a vivir a una cabaña en el lago Baikal de Siberia y cuando los amigos le preguntaron: "¿Pero por qué te vas?", él respondió: "Porque tengo muchas lecturas atrasadas".

Rafa Latorre se hará cargó de la actualidad en Más de uno

En septiembre. Y esta es la noticia. En septiembre, Onda Cero relanza Más de Uno con la incorporación de energía nueva. Nos llevamos Más de Uno porque nunca tuvimos intención de que todo fuera uno y mucho menos de que ese uno ya fuera para toda la vida o intención de perpetuarse.

La verdad es que no he tenido nunca y la noticia es que a partir del próximo mes de septiembre será Rafa Latorre quien les cuente a esta hora y cada día la actualidad, quien se la interprete y quien se la opine.

Rafa es una voz de Más de Uno. Es nuestro gallo Latorre y desde hace cuatro temporadas ya, fíjate si el tiempo pasa deprisa, dirige La Brújula, programa que nunca antes había vivido un momento mejor que el actual. Y eso que La Brújula tuvo buenos momentos en etapas anteriores. Rafa Latorre ha batido el récord de audiencia de La Brújula y por eso es la persona idónea para dotar de nueva energía a nuestro tramo más madrugador que es este.

Marta García Aller pasará a estar al frente de La Brújula

Y a partir de la próxima temporada, relevando a Rafa y poniéndose al frente de La Brújula —y no se hacen idea de la ilusión que me hace decir esto que viene ahora— al frente de La Brújula estará Marta García Aller, otra voz de Más de Uno cuya carrera en la radio empezó hace 20 años en La Brújula de la Economía y empezó conmigo cuando estábamos buscando savia nueva.

Y el profesor Rodríguez Braun me dijo: "Pues hay una periodista muy buena en Actualidad Económica que además no es liberal. Si quieres le digo". Y le dijo. Y le dijo. Y hasta hoy.

Cuando un programa de radio es sólido, cuando está de verdad arraigado, lo natural es que vayan entrando voces nuevas y vayan saliendo otras voces. Este es el crecimiento natural de un programa duradero. Y Más de Uno nació hace 11 años para durar.

Más de Uno nació hace 11 años para durar

Todo pasó el 13 de marzo

Les cuento lo mío. El pasado 13 de marzo, hace dos meses y doce días, comuniqué al director general de Onda Cero mi decisión de retirarme y él intentó disuadirme. Yo se lo agradezco, pero no tuvo éxito. Lo que pasa es que luego hizo algo muy inteligente: utilizar mis propias palabras para desarmarme un poco. Y entonces me recordó que en una entrevista que me hicieron al empezar esta temporada yo ya declaré que la actualidad política me tenía cansado.

Pero también decía en esa entrevista que la radio no es solo actualidad y opinión. La radio son muchas otras cosas. De modo que me dijo: puedes retirarte de la información y la opinión sin necesidad de retirarte, al menos del todo y al menos ahora, de la radio. Pues bien jugado.

El pasado mes de marzo la dirección de Atresmedia y yo acordamos que la temporada que viene me ocuparé solo del segundo tramo de nuestro programa. Voy a aprovechar para reivindicar los segundos tramos de los programas, los tramos de entretenimiento y los programas que no son de actualidad.

Porque sé que en esencia, la radio es hacer compañía. Y si además consigues dar un poco de felicidad, pues has tocado el cielo. Los cómicos son una bendición para la radio. Y los escritores, los artistas, los divulgadores, los cocineros destronados y los culturetas. Hay mucho más en la radio que el sermón de las ocho y la entrevista al ministro.

Hay mucho más en la radio que el sermón de las ocho y la entrevista al ministro

Pasar de conducir todo el programa de la mañana a conducir solo el segundo tramo es una relegación profesional. Lo es. Soy relegado. Lo sé. Cómo no lo voy a saber. He decidido relevarme. Es una autorelegación que probablemente es inédita en la radio en España. También lo asumo. Pero chicos, que todo el tiempo nos están diciendo que en la radio siempre hacen lo mismo, que hay que innovar. Pues vamos a innovar.

He decidido relevarme

En ocasiones veo conjuras políticas

Entiendo que para quienes todo lo ven a través del cristal de la política una decisión tan insólita como esta tenga que tener alguna razón oculta, algo que no se está contando, porque además nos sucede de un tiempo a esta parte, yo creo desde hace mínimo 25 años a quienes presentamos programas de radio. Se nos pretende constreñir o reducir a una posición política y a las cadenas de radio les pasa exactamente lo mismo.

¿Cómo va a trabajar Herrera? ¿Cómo va a trabajar Àngels, Julia, Rafa, Juan en esta cadena o en la otra, sabiendo cómo respira políticamente?. En otros tiempos, de los presentadores de programas de radio se comentaban. Muchas más cosas y yo creo que mucho más interesantes. Se comentaba como conduce uno su programa o qué estilo comunicativo tiene. Qué lenguaje utiliza.

¿Cómo está realizado sonoramente el programa? Que esa es la identidad sonora de un programa de radio o cómo se original o cómo se creativo. Yo que sé ahora no, ahora todo se reduce a cómo respiramos políticamente y a qué partido le gusta o le deja de gustar cada uno de los comunicadores. Perdón por el desahogo, pero qué coñazo, qué coñazo. En ocasiones veo conjuras políticas.

Yo sé que la posición editorial de este programa es poco celebrada por quienes esperan adhesiones inquebrantables. Pero yo lo veo de otra forma. Quienes tenemos un micrófono estamos para contar lo que sucede tal como nosotros vemos o entendemos lo que sucede. Ni para tumbar gobiernos como sea, ni para diluir o justificar o maquillar los desmanes, los atropellos, las mentiras y las incoherencias de quien gobierna. Pero tampoco para ayudar a que llegue al Gobierno quien no ha sido capaz de conseguirlo por su propio pie. Ni para justificar a quien gobierna ni para ayudar a que llegue al Gobierno quien no ha sido capaz de hacerlo por su propio pie.

Ni para justificar a quien gobierna ni para ayudar a que llegue al Gobierno quien no ha sido capaz de hacerlo por su propio pie

Al señor Oughourlian, presidente del grupo Prisa. Yo no lo conozco. Alguien que colabora en este programa y que si tiene trato con él me dijo el año pasado nos escucha todos los días. Pues yo se lo agradezco en el alma, de verdad, como a todos. Pero no le conozco.

La última vez que hablé con un directivo de directiva, en este caso de la Cadena SER, fue el día de la radio de 2025, creo, febrero de 2025, que es cuando hicimos lo del autocar. Pero pues ese día cuando comenzamos Montse Domínguez y yo, lo salado que había estado Francino en la conexión que hicimos en el autocar, conexión por cierto, en la que Carlos Francino me contó que él no tenía ningún deseo de jubilarse pronto y yo le dije que yo estaba deseándolo.

Carlos Alsina y Carles Francino bromean sobre su jubilación. | ondacero.es

Este fin de semana he leído muchas cosas, la mayoría perfectamente desacertadas. Pero agradezco mucho a quienes han publicado porque he descubierto un montón de cosas sobre mí mismo que no tenía ni idea. Cuando la dirección de esta casa y yo acordamos quedarme solo con el segundo tramo del programa ya sabíamos que habría quien se empeñara en interpretarlo como un castigo o una imposición.

He leído este fin de semana que he sido depurado por Onda Cero. Pobre de mí. Onda Cero es mi cadena. Onda Cero es mi marca. Onda Cero es mi casa. Y como he dicho alguna vez, Onda Cero es mi familia, mi otra familia. Así que si usted escucha, lee o le llega cualquier otra versión de los cambios que vamos a hacer en Onda Cero, le doy un consejo: no se lo crea.

Onda Cero es mi cadena. Onda Cero es mi marca. Onda Cero es mi casa

Hay lo que hay. Y lo que hay es lo que le acabo de contar. Y lo que importa es lo que va a haber a partir de septiembre en la nueva programación de mi cadena con Rafa Latorre en el primer tramo de Más de Uno y Marta García Aller al frente de La Brújula.

Pero antes de que llegue la temporada siguiente hay que acabar esta. Nos quedan 40 programas. Los tengo contados. Y antes de acabar la temporada en la que estamos, hay que acabar el programa de hoy. Así que vamos a verlo.