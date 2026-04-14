El PP podría reeditar la mayoría absoluta y el PSOE caería por debajo de los 30 escaños, según el CIS andaluz

El PP, liderado por Juanma Moreno, podría volver a ganar con una mayoría absoluta las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. Según la encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) publicada este martes, el PP obtendría el 42,8 % de los votos, lo que le otorgaría entre 54 y 57 diputados, con lo que revalidaría la mayoría absoluta en el mejor de los casos y se quedaría a un escaño en el peor, a falta de poco más de un mes de que se celebren las elecciones.

El barómetro del Centra recoge una encuesta de estimación de voto realizada entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, que revela que el PP es el partido más votado, seguido del PSOE, que lograría el 21 % de los votos, la mitad que los populares, y le otorgaría entre 26 y 27 escaños, hasta tres menos de los que cuenta actualmente.

El PP logró 58 diputados en los comicios de junio de 2022. No obstante, también podría quedarse un escaño por debajo del mínimo de 55 diputados con los que se alcanza dicha mayoría suficiente en el Parlamento andaluz.

Vox seguiría como tercera fuerza

Según el mismo sondeo, Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022 y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 15% de los sufragios —1,5 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas—, superando a Por Andalucía —la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas, que sería cuarta fuerza con el 7,8% de apoyo, una décima de puntos más que en junio de 2022.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,3% de los sufragios —1,7 puntos más que hace cuatro años—, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

Esta es la decimoquinta encuesta del Barómetro Andaluz del Centra con datos de estimación de voto desde que se celebraron las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, que dieron paso a la duodécima legislatura. Es la primera del año 2026, que es electoral en Andalucía, donde se celebrarán elecciones autonómicas el próximo domingo 17 de mayo.