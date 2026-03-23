ELECCIONES AUTONÓMICAS

Juanma Moreno convoca las elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo

El PP andaluz espera revalidar la mayoría absoluta lograda en 2022.

ondacero.es

Madrid |

Juanma Moreno en una foto de archivo
Juanma Moreno en una foto de archivo | Agencia EFE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la convocatoria de las elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo tras firmar el decreto de disolución del Parlamento andaluz con el que se pone en marcha los plazos electorales.

Se trata de un adelanto técnico, dado que la anterior cita electoral fue el 19 de junio de 2022.

Moreno llega a esa convocatoria desde una posición relativamente cómoda. El PP andaluz aspira a revalidar la mayoría absoluta de 2022 y a convertir la campaña en un plebiscito sobre la gestión de la Junta, sobre todo después del accidente de Adamuz (Córdoba) y de las fuertes lluvias de febrero.

Además, el momento electoral presenta una oposición fragmentada y con incógnitas abiertas. El PSOE observa las andaluzas como una prueba de enorme trascendencia tras Castilla y León, mientras a la izquierda del socialismo persisten las dudas sobre la fórmula de concurrencia de Podemos, Por Andalucía, Sumar y otras siglas.

En paralelo, el PP cree llegar con impulso tras haber contenido a Vox en Castilla y León y con la expectativa de consolidar su hegemonía, de modo que un anticipo a mayo también se leería como un intento de aprovechar una ventana política favorable.

En un inicio, las fechas sopesadas eran el 31 de mayo y el 14 de junio. Finalmente, Moreno ha optado por acelerar el calendario.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer