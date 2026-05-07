Maíllo considera que el Gobierno no ha asumido su responsabilidad en el caso mascarillas: "Sánchez tendrá que explicar por qué eligió a Ábalos"

Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta. Durante la entrevista han abordado la campaña electoral andaluza y la movilización del electorado de izquierdas de cara a las elecciones del próximo 17 de junio, después de que la portavoz ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, cometiera un lapsus al pedir que los andaluces "se levantaran del sofá".

Alsina le ha preguntado por esa idea recurrente de que el votante progresista tiene más dificultades para movilizarse. Maíllo ha señalado que eso responde al contexto político actual y a la necesidad de convencer a sectores amplios de la izquierda de que "todavía es posible cambiar el resultado". Según el candidato, en la calle se percibe una "efervescencia" que podría acabar modificando el escenario que reflejan las encuestas. "Si hay una alta participación, habrá un cambio de gobierno", ha afirmado.

Si hay una alta participación, habrá un cambio de gobierno

Sobre los sondeos que sitúan al PP con una amplia ventaja, Maíllo ha puesto en duda que reflejen completamente el malestar social existente. "Nosotros pedimos el voto a todas aquellas personas que creen que nuestras soluciones son las viables para Andalucía", ha explicado.

Acusa a Juanma Moreno de destrozar los servicios públicos

El dirigente de Por Andalucía ha cargado contra la gestión del Ejecutivo de Juanma Moreno, al que acusa de "destrozar los servicios públicos andaluces", especialmente en sanidad y vivienda. A su juicio, esos son los dos grandes problemas que más preocupan actualmente a la ciudadanía. También ha defendido intervenir el mercado de la vivienda en barrios de ciudades como Málaga, Granada o Sevilla para frenar la escalada de precios. Ha advertido del "daño social" que, en su opinión, está provocando el Gobierno actual andaluz.

Alsina también le ha preguntado si la presencia de Mónica García como ministra de Sanidad puede perjudicar a las candidaturas de izquierda debido al conflicto con los médicos. Maíllo ha respondido que las competencias sanitarias corresponden a las comunidades autónomas y ha insistido en que la situación de la sanidad andaluza es responsabilidad directa del Gobierno autonómico.

Fallo en el cribado de cáncer

Durante la entrevista, el candidato ha defendido que "es un deber moral explicar la verdad" sobre cuestiones como la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. También ha criticado la gestión de Moreno Bonilla, asegurando que "ha hecho pocas cosas bien" y mencionando, entre otros ejemplos, el fallo en la red de emergencias durante el accidente de Adamuz. En ese sentido, ha reclamado más humildad en la política señalando también a la actuación del Gobierno y ha denunciado una cultura política "en la que importa más lo que se cuenta que lo que se hace".

Critica las rebajas de condena en el caso mascarillas

En materia de corrupción, Maíllo ha afirmado que no se han asumido suficientes responsabilidades políticas por el caso que afecta al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, en su opinión "Sánchez tendrá que explicar por qué eligió a alguien como Ábalos". Además, ha criticado las posibles rebajas de condena a figuras como Víctor de Aldama, al considerar que pueden trasladar la sensación de que "los corruptores se van de rositas". Ha avanzado que trabajan en una propuesta de ley anticorrupción más dura, que permita retirar todo el patrimonio obtenido ilícitamente: "Hay que quitarles todo, hasta dejarles a cero euros".

Hay que quitarles todo, hasta dejarles a cero euros

El candidato ha defendido endurecer los mecanismos de control porque, según ha dicho, a algunos corruptos puede "compensarles" pasar unos años en prisión si mantienen el patrimonio acumulado. Como ejemplo, ha citado al extesorero del PP Luis Bárcenas y ha recordado que en muchos casos de corrupción hay "grandes empresas españolas implicadas".

En contra de vivir exclusivamente de la política

Alsina también ha recuperado un momento del debate electoral en el que Maíllo reprochó a Juanma Moreno no haber trabajado nunca fuera de la política. El candidato ha explicado que reaccionó así después de que el presidente andaluz le acusara de "buscar un sillón". Maíllo ha defendido que quienes han desarrollado toda su vida profesional exclusivamente en la política como Moreno, que llegó a ser diputado por Cantabria, deberían mostrar "más humildad" respecto a quienes sí han trabajado fuera de las instituciones. Ha afirmado que nadie debería vivir toda su vida de la política.