El CIS andaluz deja a Juanma Moreno a las puertas de la mayoría absoluta frente a un PSOE en mínimos históricos

El PP de Juanma Moreno sería la fuerza más votada en Andalucía y obtendría entre 53 y 56 diputados, de modo que podría revalidar su mayoría absoluta, según el barómetro publicado este martes por el Centro de Estudios Andaluces (Centra).

Según esta encuesta, difundida en plena campaña para las elecciones autonómicas andaluzas del próximo día 17, la segunda fuerza sería el PSOE, con el 20,1 % de los votos y una horquilla de entre 25 y 27 escaños, lo que supondría un nuevo suelo electoral para la candidata, María Jesús Montero, toda vez que los socialistas tienen ahora 30 diputados.

Vox, según el sondeo electoral publicado por el organismo demoscópico que depende de la Junta de Andalucía, se situaría como tercera fuerza, con el 14,4 % de los sufragios, equivalentes a entre 17 y 19 escaños y un avance respecto a los 14 diputados que consiguió en las elecciones de 2022.

El cuarto lugar lo ocuparía Por Andalucía que con el 7,9 % de los votos lograría entre cuatro y siete representantes en el Parlamento andaluz, donde ahora tiene cinco. Adelante Andalucía, en quinto lugar, alcanzaría el 6,9 % de los apoyos, que le podrían suponer cinco escaños y grupo parlamentario, un avance respecto a los dos representantes que tiene en la actualidad.

Juanma Moreno, el líder más conocido

La encuesta electoral del Centra también aborda el grado de conocimiento de los líderes políticos por parte de los ciudadanos, donde gana el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, al que conocen el 97,2 % de los andaluces.

La candidata socialista, María Jesús Montero, se alza con el segundo puesto al ser conocida por el 93,1 % de los encuestados, seguida del líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que tiene un 59,6 % de grado de conocimiento.

En cuarto lugar queda el candidato de Vox, Manuel Gavira, al que conocen, según la encuesta del Centra, el 29,3 % de los consultados. Cierra la lista el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, con el 18,2 % de grado de conocimiento.

Valoración de líderes

Precisamente, José Ignacio García se alza como el líder con mejor valoración, con un 6,07 sobre 10, aunque su nivel de conocimiento se reduce al 18,2 %. Le siguen el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, con una nota de 5,49, y el de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que roza el aprobado, con un 4,97.

Las peores valoraciones las ostentan los candidados de Vox, Manuel Gavira, y del PSOE, María Jesús Montero, con un 3,78 y 3,77, respectivamente.

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, es el político mejor valorado por los andaluces, quienes le otorgan una nota de 5,49 puntos sobre 10. Maíllo queda al borde del aprobado con un 4,97, y suspenden Gavira -que obtiene un 3,78- y Montero -que consigue un 3,77-. García se alza como el líder con mejor valoración, con un 6,07.

De todos estos líderes, el candidato preferido por los andaluces como presidente de la Junta de Andalucía es Juanma Moreno, con el 49,6 % de los apoyos.

Según el Centra, los andaluces deciden su voto para el 17 de mayo basándose en tres factores: el programa electoral (22,7 %), la gestión (20 %) y el candidato (17,4 %), y toman su decisión antes del inicio de la campaña en el 59,4 % de los casos, de modo que hay algo más de un 40 % del electorado que aún no ha determinado qué papeleta meterá en la urna dentro de 12 días.

El Centra ha realizado 8.000 entrevistas para obtener esta estimación entre el 27 de marzo y el 16 de abril de 2026.