Cuándo puedo saber si me ha tocado ser mesa electoral en Andalucía

El Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que en las elecciones autonómicas de Andalucía podrán votar 6.812.861 electores. De entre estos electores, habrá ciudadanos que sean llamados a ser miembros de las mesas electorales.

La designación de los miembros de las mesas electorales está regulada por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en todos los municipios de España. Está ley, establece que toda mesa electoral ha de constar de un presidente y dos vocales, además de designarse un suplente por cada uno de los puestos de la mesa. Además, fija que el sorteo para seleccionar a los miembros de la mesa, tiene que ser público y realizado por el ayuntamiento de cada municipio. Se establece que el sorteo público tiene que celebrarse entre 25 y como máximo 29 días, después que se haya efectuado la convocatoria de elecciones.

Es importante recordar, que si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral, tienes que acudir de manera obligatoria. Formar parte de la mesa electoral es un deber público y obligatorio. No acudir a la mesa electoral el día de las elecciones, sin causa justificada, conlleva una multa económica bastante elevada.

Al ser un deber obligatorio, todos los miembros de la mesa reciben una dieta, que suele ser de 70 euros aproximadamente. Además de la reducción de jornada de 5 horas el día siguiente de las elecciones.

Periodo de sorteo de las mesas electorales en Andalucía

Las mesas electorales para las elecciones al parlamento de Andalucía estarán formadas por un presidente de mesa y dos vocales. La elección de los miembros de la mesa se ejecuta a través de un sorteo organizado y realizado por cada ayuntamiento. El periodo establecido para que los ayuntamientos de Andalucía puedan hacer el sorteo para las elecciones del 17 de mayo, se ha pactado entre el 17 y el 21 de abril. Cada ayuntamiento puede elegir qué día prefiere hacer el sorteo sin que se salga del intervalo de fechas.

Comunicación a los miembros de las mesas electorales

La Junta Electoral de Zona será la encargada de informar a los ciudadanos que han salido elegidos en el sorteo para ser miembros de la mesa electoral o suplentes. La comunicación conforme has de ser miembro de una mesa electoral será a partir del 24 de abril del 2026. La comunicación se efectuará vía notificación oficial en el domicilio y se incluirían las instrucciones como presidente o vocal el día de las elecciones. También se indicarán los pasos y las normas para conformar la mesa electoral

Periodo de alegaciones

Una vez has recibido la notificación conforme tienes que ser miembro de una mesa electoral el 17 mayo, tienes un plazo máximo de 7 días, para poder presentar alegaciones. Las alegaciones tienen que ser por causas justificadas, para quedar exento de formar parte de la mesa electoral en las próximas elecciones andaluzas.

Como se ha indicado, ser miembro de una mesa electoral es obligatorio, pero se pueden presentar alegaciones si te encuentras en las siguientes situaciones:

Situación de enfermedad o discapacidad reconocida. También quedan exentas justificadamente, las personas que tengan una operación quirúrgica o pruebas médicas importantes en fechas cercanas. En estos casos se requiere presentar justificantes médicos a la Junta Electoral de Zona.

Situaciones personales o familiares graves. En estos casos se incluye el cuidado de menores de 8 años o de personas en situación de dependencia. Así como también enfermedades graves de un familiar o fallecimiento reciente.

Embarazo o baja maternal. También si te encuentras en situación de lactancia de menores de 9 meses.

Las personas mayores de 65 años pueden renunciar, sin necesidad de justificaciones.

Causas profesionales. Hay profesionales que al ser reconocidos como esenciales, pueden justificar su ausencia. En estos grupos de profesionales se incluyen: personal sanitario, protección civil, bomberos y periodistas que se encuentran realizando la cobertura electoral. En dichos casos es la empresa quien debe emitir el justificante.

Todas las alegaciones deben presentarse presencialmente o vía correo a la Junta Electoral de Zona.

Por tanto, recomendamos estar atento. Si recibes una carta oficial o aviso de correos a partir del 24 de abril puede ser la notificación para formar parte de la mesa electoral. Además, debes tener en cuenta, que si quieres presentar alegaciones, tienes 7 días desde que recibes la notificación.