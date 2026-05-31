Sánchez pide tiempo y acusa a la "oposición marrullera" de querer "derribar" al Gobierno con "malas artes": "Nosotros, a gobernar hasta 2027 y más allá"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha expresado este domingo su intención de seguir manteniendo su hoja de ruta para seguir avanzando en España hasta 2027 y más allá, frente a una "oposición marrullera" que "quiere derribar" al Ejecutivo "con malas artes": "Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles".

El socialismo puede "tropezarse", pero "nunca damos una batalla por perdida"

Así lo ha asegurado en la clausura del 27 congreso de las Juventudes Socialistas de España, el primer acto en el que participa tras conocerse las actuaciones judiciales contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en el marco de la investigación del llamado 'caso Leire Díez'.

El presidente ha centrado su discurso en varios puntos: tiempo, acción, determinación, autonomía y ganas; con respecto al tiempo, Sánchez ha ironizado con que, después de 40 años de democracia -la mayor parte gobernada por el PSOE-, "da la sensación de que no nos conocen. El socialismo democrático puede tropezarse; somos un proyecto humano y podemos tener tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos".

Aznar y su "quien pueda hacer que haga"

Pedro Sánchez ha cargado contra José María Aznar y su "quien pueda hacer que haga", explicando que "no deja de ser un do de pecho desafinado de un personaje que siempre se ha sobrestimado" y que lo que ha aportado a la política española ha sido: "corrupción, la gran mentira del 11M e incorporar a España a la guerra ilegal de Irak".

Según el presidente, Aznar no tiene "nada de lo que presumir" y resume su llamamiento a "un grito de desesperación, frustración y una proclama antidemocrática", porque, según él, "quien llega al Gobierno es quien más votos suma y no quien busca atajos".

Una oposición "marrullera" que quiere "derribar" al Gobierno

En varias ocasiones ha calificado a la oposición de "marrullera", al tiempo que la ha acusado de querer "derribar" al Gobierno de coalición progresista con "malas artes": "Esta oposición marrullera quiere hacer que España se frene o incluso que retroceda y yo digo: que no cuenten con nosotros. Vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas".

El presidente ha reiterado que el PSOE ha actuado con "contundencia" siempre que ha habido algún problema interno y externo, por mucho que diga la oposición. Por eso, ha sido claro al decir que "ante los infundios, también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar a este Gobierno de coalición progresista con sus malas artes".

"Hasta 2027 y más allá"

"Tengo muy claro que nosotros no negamos los problemas. Las dificultades las hemos afrontado (internas y externas), pero que no nieguen la realidad de un país que vive su mejor momento", ha señalado.

Por último, ha hablado de las ganas de formar parte de un proyecto como el del PSOE, asegurando que "ser presidente del Gobierno -que es el mejor país del mundo- es un honor. Y ser secretario general del PSOE, que hace a nuestro país más grande, es el mayor orgullo que se puede tener".

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