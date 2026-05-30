El PP llama "socialista" a Aitor Esteban y le pide que retire su apoyo "al capo" de Pedro Sánchez

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente popular del País Vasco, Javier de Andrés han participado juntos en una jornada política y festiva del partido en Vizcaya. Allí, este último ha lamentado la posición del PNV, que está "entregado al PSOE" y ha bromeado con que "dentro del PSOE los dos tipos que hablan con mayor falsedad son Aitor Esteban y García Page".

De esta manera han respondido a las críticas del líder de la formación vasca, Aitor Esteban, quien les ha acusado de actuar de "manera absolutamente irresponsable" y específicamente ha criticado a Tellado, sobre el que había augurado que en este acto "seguro" que le iba a poner "a caldo" tanto a él como a la formación jeltzale. Según Esteban, aunque hay discrepancias, siempre hay que actuar "desde el respeto".

Así las cosas, Tellado se ha dirigido al PNV al que le ha reprochado sus "lágrimas de cocodrilo" y le ha pedido que retire su apoyo al Gobierno, porque "hoy o se está con Sánchez o se está con la democracia. Se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España".

Al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones

Además, les ha recordado que la legislatura empezó precisamente gracias a ellos y ahora piden elecciones. Por eso ha ironizado: "¡Hay que ver lo que han tardado en darse cuenta! La pregunta es, ¿y por qué no las provocan ellos? Con los escaños y los votos que le han pedido a los vascos. ¿Por qué no hacen algo más que comentar la actualidad?"

En este sentido, el secretario general ha dicho que los políticos "no son tertulianos, ni comentaristas de la actualidad", sino que deben tomar decisiones. "Y al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones y de hacerse responsable de las decisiones que tomó hace algún tiempo".

También ha reflexionado sobre por qué la formación vasca gobierna en Euskadi, en Madrid "y donde pueden con el PSOE" y ha reiterado que si "tan disgustados" están con Pedro Sánchez, tienen que retirarle el apoyo y "asumir su parte de responsabilidad en todo lo que está sucediendo".

Crítica hacia Sánchez por esperar un mes para comparecer

Como conclusión, Tellado ha señalado que al PNV "se le ha caído la careta de la buena gestión que nunca ha habido", pero que todo es "mucho ruido y pocas nueces", porque todo lo que está pasando es "culpa" del PNV y el resto de socios, pero no rompen con el Ejecutivo.

A lo largo de su intervención, Tellado ha criticado a Pedro Sánchez por esperar a comparecer en el Congreso dentro de un mes "a ver si la visita del Papa y el Mundial de Fútbol hacen que la gente se olvide de todo". A su juicio, lo que debería hacer es disolver las Cortes y convocar elecciones.

Ha lamentado que "no hay ni un día en la política nacional sin una nueva redada, sin una nueva detención, sin una nueva imputación o sin un informe de la UCO o de la UDEF que comprometa al PSOE y al Gobierno. Está aflorando todo lo que han saqueado en los últimos ocho años" y ha lamentado la "cloaca, la guerra sucia, que el PSOE montó contra jueces y fiscales" que orquestó el presidente durante los cinco días que estuvo "recluido en el Palacio de la Moncloa tras la carta de amor a Begoña".