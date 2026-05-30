Beatriz Arias y Mar Cabra ponen el foco en la "seguridad psicológica" en el trabajo y destacan la importancia de pedir ayuda: "No es un síntoma de debilidad"

Beatriz Arias, directora de Negocio Social Media en el Grupo Atresmedia, y Mar Cabra, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, han pasado por los micrófonos de Julia en la onda para hablar sobre la vida laboral. Ambas han aprovechado para presentar sus recientes trabajos.

Arias ha escrito la novela 'Soy la nueva' basada en sus vivencias y las de otros tras trabajar durante muchos en Twitter España, mientras que Cabra ha escrito un ensayo titulado 'Vivir a jornada completa', que trata sobre cómo el trabajo vocacional e intensivo puede quemarte, que también está basada en su propia experiencia.

Cabra ha confesado que cuando recibió el premio Pullitzer, el galardón más importante en el mundo del periodismo, estaba "con una sonrisa para las fotos, pero por dentro agotada físicamente y emocionalmente irritable", ya que había llegado un punto en el que no le gustaba su trabajo. Lo que le pasaba es lo que ahora se conoce como 'burnout' (síndrome del trabajador quemado producido por el estrés).

La importancia de cuidarse y de que las empresas protegan la salud psicológica

Cabra ha llegado a trabajar 20 días seguidos haciendo más de 12 horas al día, porque cuando te gusta tu trabajo, sientes que no trabajas, pero hay que tener en cuenta que "no hay que olvidarse de cuidarte", porque si no estás bien, no estás bien para nadie. Y es que se calcula que pasamos "unas 80.000 horas de la vida adulta en el trabajo", ha añadido Julia Otero.

Por eso, para Cabra la clave está en tener "un mundo opuesto, un hobby" fuera del trabajo, porque le ayuda con la "creatividad". En este sentido, Arias ha hablado sobre mostrarse vulnerables, "no es un síntoma de debilidad" ni te hace "para nada peor" si en ese momento necesitas ayuda con una situación en el trabajo.

Así las cosas, Cabra ha hecho un llamamiento a las empresas porque es "fundamental" promover una manera "más sana" de trabajar y poner el foco en la "seguridad psicológica". "Poder levantar la mano y decir no estoy bien o no opino como tú y sentir que no vas a ser castigado por ello".

En ese momento dije el éxito es una mierda

"En ese momento dije el éxito es una mierda", ha expresado la periodista, que decidió pausar su vida e irse a Almería a recuperarse, una decisión de la que no se arrepiente en absoluto. Empezó a reflexionar sobre si se puede lograr un Pullitzer trabajando ocho horas diarias "sin dejarse la salud en el camino" y tras muchos años investigando, ha recopilado "cinco pilares para trabajar mejor" sin dejarse la salud.

Cabra ha lamentado que en el trabajo no se cumple nada de lo que dice la evidencia científica que hay que hacer para trabajar mejor, como que "no hacemos pausas, multiplicamos la multitarea... No pensamos que nos podemos desgastar porque nuestro cerebro no da tantas señales, pero tenemos que cuidar el cuerpo igual que un deportista".

Por eso en el ensayo da trucos para entablar una mejor relación con el trabajo y con la tecnología, sobre todo en un momento en el que ha habido un incremento de las bajas por salud mental de hasta el 70%. "La falta de motivación, el descontento... Yo os doy un montón de trucos para luchar contra eso".

El síndrome del impostor en el trabajo

Por su parte, Beatriz Arias en 'Soy la nueva' cuenta la historia de una chica que llega a una multinacional tecnológica llena de ilusión. Se ha basado en experiencias propias y ajenas, cuando se dio cuenta de que tenía "suficientes anotaciones para compartir con el mundo" esta experiencia.

La protagonista, que está en el trabajo de sus sueños, se da cuenta de que "no desconecta nunca porque tiene un síndrome del impostor muy bestia" porque pertenece a esa "generación de mujeres altamente preparadas que llega a dudar de su legitimidad", ha contado Arias. De hecho, está a punto de sufrir un burnout, como pasa en el ensayo de Cabra.

En el libro, la empresa en la que trabaja la protagonista es la típica que parece un parque temático porque tiene mesas de ping pong y esas cosas que, en realidad, sustituyen las condiciones laborales de los trabajadores. "Estas empresas te ofrecen un montón de beneficios positivos, pero dependiendo de cada caso, hay una parte que, si tú no pones límites, puede llegar a afectarte", ha apuntado.