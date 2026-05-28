Salva Reina destaca la calidad sonora de 'Los Perseguidos': "Está hecha con un cuidado extremo"

El actor Salva Reina ha visitado Más de uno para presentar 'Los Perseguidos', la nueva ficción sonora de Onda Cero Podcasts dirigida por Pablo Lara y basada en la novela homónima de Fernando Benzo, una historia que mezcla corrupción política y ambiente quinqui.

Reina ha definido la experiencia como "divertidísima y muy recomendable" y ha aconsejado escucharla con auriculares de calidad para apreciar el trabajo sonoro de la producción. "Es una ficción sonora hecha con un cuidado extremo", ha señalado, destacando cómo el audio permite "ver" las escenas en la cabeza del oyente: "Sientes lo que pasa, la secuencia, la escena… incluso el punto de vista del personaje que habla, como si fuera una cámara".

La serie, estrenada el pasado 30 de abril, publica un nuevo episodio cada miércoles y ya se han lanzado cinco de los ocho capítulos previstos. Sobre el proceso de grabación, Salva Reina ha explicado que en ocasiones compartía estudio con otros actores y otras veces debía grabar solo por cuestiones de espacio.

El actor ha reconocido que el proyecto supuso "un reto y un aprendizaje", especialmente por la necesidad de transmitirlo todo únicamente con la voz y anticipar cómo iba a encajar después con el resto de interpretaciones. Entre bromas, Alsina comentó que tuvo "la suerte" de no tener a Zúmer como director, porque le habría hecho repetir "cinco mil veces cada frase".

Reina también quiso destacar el trabajo de Pablo Lara en la adaptación de la novela: "Una de las cosas que tienen las grandes historias es el guion, y este es muy sólido". Según explicó, el director buscaba personajes consistentes, aunque también dejaba margen para naturalizar algunos diálogos durante la grabación.

Una de las cosas que tienen las grandes historias es el guion, y este es muy sólido

En la ficción, Salva Reina interpreta a Peyo, un hombre que acaba de salir de prisión y que intenta rehacer su vida mientras el pasado vuelve constantemente para perseguirle. "Es un tipo al que la vida lleva por situaciones muy tenebrosas y que se deja arrastrar", resumió el actor sobre su personaje.

El intérprete terminó la entrevista con humor, confesando que está "un poco molesto" porque en el cartel promocional del podcast aparece Israel Elejalde mucho más grande que el resto del reparto. Aun así, reconoció que el personaje de Elejalde, aunque no sea el protagonista principal, es una figura clave que sobrevuela toda la trama.