Roberto Leal da el salto al mundo del thriller con 'El sótano': "No somos conscientes de lo que las personas pueden saber de nosotros"

El presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, ha visitado Más de uno, aunque esta vez lo ha hecho en una faceta diferente: la de escritor. Leal debuta en la literatura con un thriller psicológico titulado 'El sótano', que ha presentado junto a Carlos Alsina, Begoña Gómez de la Fuente, Agustín Jiménez, Goyo Jiménez, Paula Púa y Borja F. Sedano.

Durante la conversación, Alsina ha reflexionado sobre quienes desarrollan varias facetas profesionales al mismo tiempo apuntando que a veces cuesta entender que alguien pueda dedicarse a diferentes cosas a la vez, respecto a lo que Leal ha afirmado que "Cada uno hace con su vida lo que quiere y lo que el tiempo le da". Y es que Leal no solo acaba de publicar su primera novela, sino que también ha renovado la segunda temporada del programa Nos vamos de madre que comparte con su madre, Mercedes, con quien ha protagonizado algunas de las anécdotas más divertidas de la entrevista.

El presentador recordó, entre risas, algunas experiencias vividas junto a ella, como cuando en un grabación en Argentina, la convenció de que era una celebridad después del supuesto éxito internacional del programa. Según explicó, aquello le sirvió como un pequeño "baño de humildad", porque su madre atraviesa un momento de gran popularidad en redes sociales y televisión.

En tono distendido, Roberto Leal también aprovechó para lanzarle un reproche a Alsina: nunca ha acudido como invitado a Pasapalabra. algo que le ha invitado ha hacer la próxima temporada, ahora que va a tener más tiempo.

Ya centrado en El sótano, explicó que la historia aborda los límites entre la vida privada y la exposición pública y cómo muchas veces no somos conscientes de toda la información que otros pueden llegar a saber sobre nosotros. Aunque aclaró que la novela es completamente ficticia, señaló que el "monstruo" que aparece en ella sí tiene una raíz muy real: una persona capaz de obsesionarse hasta extremos inquietantes con otra.

Leal contó además una experiencia personal que le hizo reflexionar sobre esta cuestión: durante años recibió cartas dirigidas por error a otra persona. Nunca las abrió porque hacerlo habría sido ilegal, pero reconoció que, de haberlo hecho, habría podido acceder con enorme facilidad a una gran cantidad de datos personales. Una situación que conecta con una de las ideas centrales de la novela: "No te conozco, pero sé quién eres", una frase que adquiere todavía más sentido en la era de las redes sociales.

La opinión más directa sobre el libro llegó de Mercedes, la madre del presentador, que resumió al protagonista con una frase muy clara: "Está como un chota". Leal también dejó una reflexión que atraviesa toda la obra: "Todos tenemos un sótano en nuestro interior".

Todos tenemos un sótano en nuestro interior

La novela llegará a las librerías el próximo miércoles y ya se encuentra en preventa. Este domingo el presentador y escritor estará firmando ejemplares en la Feria del Libro de Madrid de 11:00 a 13:00 en la caseta de La Casa del Libro y de 19:00 a 21:00 en la caseta de El Corte Inglés.

Como cierre de la entrevista, el equipo bromeó incluso con la posibilidad de "secuestrar" a Leal para proporcionarle las condiciones ideales para escribir una segunda parte de El sótano, organizándole hasta el lugar, la fecha y la hora perfectos para ponerse a trabajar.