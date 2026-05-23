Javier Calvo y Javier Ambrossi ganan el premio a Mejor Dirección en Cannes por 'La bola negra'

Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi han ganado el premio a Mejor Dirección la 79.ª edición del Festival de Cannes por su película 'La bola negra'. El galardón lo han conseguido ex aequo con el director polaco Pawel Pawlikowski, premiado por 'Fatherland'.

"Cuando dirigíamos esta película, no hacía más que preguntarme siempre lo mismo, me hacía siempre la misma pregunta, y es si estaba honrando a quienes me precedieron y, al dirigir esta película, me di cuenta de que la única forma de honrar el sufrimiento, el silencio, la muerte de las personas LGTBIQ que nos precedieron, es asegurándonos de que las siguientes generaciones tengan más libertad", ha expresado este sábado Ambrossi al recoger el galardón.

Los Javis han querido compartir su premio con los otros dos cineastas españoles que competían en la sección oficial de Cannes, Pedro Almodóvar, a quien Calvo se ha referido como "maestro", y con Rodrigo Sorogoyen.

"Nuestra película habla de humanidad, habla de ver al otro como un ser humano, entenderle, comprenderle, amarle. Y creo que el arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro", ha expresado Calvo durante su discurso, al tiempo que ha explicado que tanto él como Ambrossi "han cambiado mucho" haciendo esta película y que espera que "cambie también a la gente que la vea y que pueda entender cosas y tomar decisiones".

Los Javis celebran el galardón obtenido con 'La bola negra' en Cannes. | Reuters

El arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro

Asimismo, ha añadido que "'La bola negra' es algo que "llevamos dentro". "Un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el cine ayude a eso".

La recta final del festival estuvo protagonizada por el estreno de 'La bola negra', que obtuvo en su primera proyección una ovación de 20 minutos, solo por detrás de 'El laberinto del fauno', que alcanzó los 22 minutos en 2006. Los Javis han repetido en varias ocasiones que optar a la Palma de Oro es un sueño para ellos, puesto que han acudido varias veces al certamen y luego se iban a casa, como recordó Javier Calvo en rueda de prensa.

La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. "La idea que queríamos mostrar es que cuando hay falta de comunicación, eso da alas a la violencia. Por ello tenemos que encontrar un modo de hablar juntos", comentó Calvo en la rueda de prensa celebrada este viernes.