Page le desea "toda la suerte del mundo" a Zapatero, pero señala: "Las pruebas son de lo que hay que fiarse"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha pasado por los micrófonos de La Brújula para hablar sobre la situación actual que atraviesa el PSOE tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Le deseo toda la suerte del mundo; sería de los que celebraría que queda clara su inocencia", ha dicho García Page, al tiempo que ha lamentado que "difícilmente" se puede desligar su influencia del Gobierno actual: "Parto de pensar que al Zapatero que yo conocí nunca me lo hubiera imaginado en esta posición".

No se ha mostrado partidario de "las conspiraciones" y ha alabado al sistema judicial porque "le cuesta mucho meter en prisión a culpables". Además, ha recordado que la legislatura del PSOE empezó tras una moción de censura y muchos de los jueces de esa época siguen ahí. "No hay que buscarle tres pies al gato, las pruebas son de lo que hay que fiarse", ha indicado.

Sobre la tan manida frase "creo en la presunción de inocencia" ha comentado que "no hay que creer, porque es un derecho que se tiene", sino que hay que preguntarse "si se cree en la inocencia". Preguntado por si él cree en la inocencia, ha sido tajante: "Yo creo en las pruebas, soy jurista y sé que los jueces no van a condenar falsamente".

Queda mucho porque hay muchísima información

El presidente de la comunidad manchega ha reiterado que está "muy preocupado" por la situación y que siempre intenta ser "coherente y sincero". Ha reiterado que el PSOE está en el "momento más delicado" de la democracia y que la gente está "muy desazonada y muy rota", porque hay "muchos más motivos" en contra de los que ha conocido a lo largo de toda su carrera política.

Además, a pesar de que los socialistas llevan tiempo pensando que "esto será lo último", lo más difícil de soportar es "saber que queda mucho porque hay muchísima información y pruebas", pero que "lo más importante" es que "el que la hace la tiene que pagar".

Menos Puigdemont, en España podemos acabar en la cárcel casi todos

Aun así, sigue convencido de su "tesis", que se basa en que al PSOE le irá bien como partido mientras a España le vaya bien, porque lo que más le conviene al socialismo es "poner los intereses del país por delante de los del partido". Por eso, "a los que nos duele España, nos duele nuestro partido".

Además, ha hablado sobre el modelo de las democracias y, en concreto, el español. En ese momento ha criticado como "grave error" que hay muchas decisiones que las toman "minorías muy minoritarias desde fuera de España", en una referencia clara hacia Puigdemont y ha augurado: "Van a acabar en la cárcel todos los que se han visto con él". "Menos él, en España podemos acabar en la cárcel casi todos".

Sobre el Comité Federal de 2018

A su juicio, el PSOE tiene que cuidar su "patrimonio" porque es "un partido capital y necesario y de Estado". El próximo Comité Federal del PSOE es el 27 de junio. Preguntado por si es un órgano que mantiene sus atributos, ha dejado una reflexión: "Muchas cosas simulan ser lo que fueron", ha declarado en Onda Cero.

Así las cosas, ha recordado el comité "tumultuoso" de 2018 para señalar que "muchas de las cosas" de esta legislatura vienen a raíz de ese Comité. "Todo el comité fue ideado para que saliera así de mal", ha sentenciado, al tiempo que ha dejado caer que "algunos vamos a hacer el esfuerzo de hacer que las cosas se sepan".

Deja en el aire si va a presentarse a la reelección

Preguntado por si el PSOE está vendiendo su patrimonio para comprar la Moncloa, Page ha negado que vaya a necesitar "refundarse" después de esta etapa, pero ha aconsejado a los miembros del partido, que hay que "pensar en el mañana y trabajar en el medio y en el largo plazo", además de que lo hace desde un punto de vista "vocacional".

Asimismo, ha dejado en el aire si se va a presentar a la reelección, porque "no lo ha pensado todavía". "Estoy muy conciliado con mi vida, tengo muchas cosas hechas y no estoy en ninguna conspiración ni conjura", le ha respondido a Rafa Latorre. "A estas alturas contemplo todas las opciones, me siento muy bien, pero la política se ha vuelto muy vil, las familias lo pagan", ha añadido.

Ha reconocido que es "consciente" de que en estos momentos está "en una minoría muy minoritaria" dentro del partido, debido a sus posiciones a lo largo de la legislatura. A pesar de la sorpresa del presentador de La Brújula, Page lo ha justificado con que "la gente no conoce cómo son los partidos" y que dentro de los partidos hay que respetar las mayorías y minorías, porque por delante va la democracia.