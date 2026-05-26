Page pide elecciones anticipadas o una cuestión de confianza: "Es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo central debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones, y ha advertido de que su partido está en el "momento de mayor riesgo" de toda la democracia.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha inaugurado un campo de fútbol de césped artificial, el presidente castellanomanchego ha considerado que la imputación de Rodríguez Zapatero es "una prueba enorme" para el partido y sobre todo para quienes, como él, han depositado "mucha confianza en determinadas personas".

"Pienso que este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados", ha afirmado García-Page, que ha añadido que más que preocupados, los socialistas pueden estar "enormemente decepcionados".

Zapatero pide aplazar su declaración prevista para el 2 de junio

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido el aplazamiento de la declaración del expresidente, que fue citado en la Audiencia Nacional el próximo martes 2 de junio. Zapatero fue imputado en la investigación relacionada con el caso Plus Ultra. El exdirigente fue citado en calidad de investigado por el cobro de comisiones ilegales y el lavado de fondos, en el mercado de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

Es la primera vez en la historia de nuestra democracia en la que un expresidente es investigado en una causa por corrupción. La imputación fue dictada por el juez José Luis Calama, con una decisión que tiene su origen en la primera fase de las diligencias que llevó otro juzgado. El magistrado indaga en el supuesto uso irregular de los 53 millones de euros que el Ejecutivo central concedió a Plus Ultra.

En un auto de 85 páginas y un sumario con más de 4.000 páginas del que ya se van conociendo más detalles acerca de la presunta trama, el juez sitúa a Zapatero como supuesto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad es "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

Además de esta imputación, Zapatero también se enfrenta a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: el auto tipifica como delito principal el tráfico de influencias y abre colateralmente la puerta a un posible blanqueo de capitales. Los hechos que describe el juez encajan con la pertenencia a organización criminal y también falsedad documental, por lo que, según avance la investigación, cabe la posibilidad de imputar estos presuntos delitos de manera formal.