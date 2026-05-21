La llamativa iniciativa de la Universidad de Cantabria para evitar que los alumnos copien en la PAU: "Las orejas deben estar descubiertas"

Se acerca la fecha más importante para la mayoría de los estudiantes de bachillerato: la prueba de acceso a la universidad, más conocida como selectividad o PAU. Y aunque es cierto que siempre ha habido alumnos que copian en los exámenes, los datos apuntan a un aumento de estas prácticas en los últimos años. Por eso, desde la Universidad de Cantabria han querido poner remedio a través de la implementación de detectores aleatorios de frecuencia para identificar dispositivos de comunicación.

De ello nos ha hablado en La Brújula Íñigo Casafont, vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Cantabria. "Entendemos que cubrirse la cabeza en algunas ocasiones es necesario, por eso nos referimos concretamente a que las orejas estén descubiertas".

Estas medidas buscan evitar que los estudiantes utilicen dispositivos como pinganillos mediante los que reciben respuestas durante los exámenes que les permiten aprobar sin necesidad de estudiar o llevar un control exhaustivo de la materia.

Estudio de medidas alternativas de evaluación

En cualquier caso, ante esta problemática ya se empiezan a estudiar alternativas de evaluación. "Tenemos que empezar a valorar aquellos sistemas de comunicación oral" o incluso "el típico examen oral". Sin embargo, implementar este sistema no es algo fácil, pues podría "llevar a varios días de evaluación para una determinada asignatura".

También es preocupante la irrupción de la IA en la educación, puesto que "en cuestión de segundos, con una captura de una imagen trasladada a la inteligencia artificial, se obtiene la respuesta exacta a la pregunta".

Preguntado sobre el protocolo a seguir si alguien es pillado copiando, se ha adoptado "un principio de inocencia". Es decir, al estudiante se le permitirá acabar el examen y posteriormente tendrá lugar un proceso de revisión con apertura de acta de incidencia. "Si se confirma el fraude, se pasa a la Comisión organizadora de las pruebas de acceso, que será quien finalmente decida la sanción", concluye Casafont