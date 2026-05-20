"Es un tráfico de influencias capaz de poner y quitar gobiernos", el análisis de José María Olmo sobre la imputación de Zapatero

El periodista de El Confidencial, José María Olmo, ha pasado por los micrófonos de La Brújula para hablar sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra. "Estamos al comienzo de una investigación que va a ser mucho más larga" ha adelantado Olmo, que ha recordado que en su medio ya publicaron la semana pasada informaciones sobre el socialista.

"Solo alguien que se siente impune puede atreverse a utilizar a sus propias hijas para intentar canalizar dinero del blanqueo de comisiones", ha expuesto Olmo. Según el periodista, lo que el expresidente ha hecho es ofrecer sus servicios sobre todo a Venezuela, Pekín y al Gobierno de Pedro Sánchez y ese dinero "se canalizaba por sociedades pantalla controladas por gente de su entorno".

Cuando se cobraba ese dinero, había que blanquearlo y "ahí entraban otras operaciones que emitían servicios que no existieron nunca, según el juez", lo que permitía a Zapatero recibir dinero de muchas personas. Si bien, el propio Zapatero creía "que jamás iba a ser imputado en esta causa a pesar de que los indicios eran apabullantes", ha añadido el periodista.

Por qué Zapatero se creía impune

Asimismo, ha reiterado la idea de que se creía impune porque tenía "hilo directo" con China y el régimen chavista y que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha utilizado como "un baluarte de la esencia del progresismo internacional". Por todo eso, en palabras de Olmo, Zapatero sentía que tenía "un enorme poder que ningún otro sueña jamás con tener".

Además, Olmo ha asegurado que "no es casual" que la UDEF no hubiera hecho ninguna operación contra la corrupción desde que comenzó el mandato de Pedro Sánchez, porque la estructura de la Policía Nacional la organizó el entorno de Zapatero. "Todos los mandos que había en la Policía Nacional tenían una orientación muy política", ha expresado Olmo.

La investigación no comenzó en diciembre, sino en septiembre, y ha salido adelante gracias a "unos funcionarios heroicos" porque han conseguido investigar "con máximo sigilo al jefe de toda la organización".

La importancia de Javier de Paz o Julio Martínez, entre otros

En cuanto al papel de Javier de Paz y su entorno, Olmo les ha calificado como "los arquitectos de la estructura legal" y los encargados de que el dinero llegue a Zapatero y su familia. Según el periodista, hay un chat en el que aparece este hombre, sus hijas, la del propio Zapatero, Julio Martínez... en el que "se dan órdenes de cómo se tiene que ir operando para que ese dinero se oculte y luego se reparta".

Así las cosas, y tras recordar que Zapatero montó una empresa con Javier de Paz cuando este ya no podía seguir siendo consejero de Telefónica y que Plus Ultra era de capital venezolano y no tenía ni aviones, Olmo se ha preguntado: "¿Cómo iba Zapatero a actuar como mediador en una transición de la dictadura chavista a una verdadera democracia, cuando se estaba forrando con el gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez?"

"¿Cómo iba Zapatero a renunciar a la posibilidad de que Sánchez durara cinco minutos más en el poder, cuando su papel como negociador en Ginebra era clave para que las personas que tenían la capacidad de adjudicar contratos a sus clientes siguieran en Moncloa? No es un tráfico de influencias cualquiera, es un tráfico de influencias que es capaz de poner y quitar gobiernos", ha sentenciado.