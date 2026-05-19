Un experto desvela en La Brújula la clave del éxito de Studio Ghibli: "Una combinación muy difícil de explicar"

Hace unos días la Fundación Premios Princesa de Asturias dio a conocer que el galardonado en la categoría Comunicación y Humanidades era la productora de animación japonesa Studio Ghibli. Creada en 1985 por el ilustrador y dibujante Hayao Miyazaki y los creadores de Heidi, Isao Takahata y Toshio Suzuki.

En La Brújula, Rafa Latorre ha hablado con Alejandro Serrano, divulgador sobre los Premios Princesa de Asturias y Studio Ghibli, quien ha puesto en valor la figura de Miyazaki. Ha recordado las palabras del crítico norteamericano Roger Ebert lo definió como "el director de animación vivo más importante de la historia y cuando muera lo seguirá siendo".

Serrano ha reconocido que, gracias a la presencia cada vez mayor de la cultura popular japonesa en Occidente, se entiende mejor el mundo creado por Miyazaki, pero que la esencia "está profundamente hundida en raíces del folclore japonés".

La importancia de 'El viaje de Chihiro'

'El viaje de Chihiro' es la película más famosa y la más premiada porque, según el experto, aunque durante muchos años la visión se ha centrado mucho en lo occidental y en lo estadounidense, sigue siendo la "piedra totémica" de Miyazaki. La película es "completamente mágica" gracias a que la animación japonesa "no lo da todo masticado" y pueden disfrutar de ella tanto adultos como niños.

De 'El viaje de Chihiro' destaca el diseño de personajes, la sensibilidad y el "nihilismo con un punto de humor, una combinación muy difícil de explicar, pero también muy difícil de replicar" y es algo que en esa película se ve "de manera magistral e irrepetible".

La clave de la animación de Studio Ghibli

Además, las películas de animación de Studio Ghibli suelen tratar temas que no son especialmente infantiles, pero Miyazaki y Ghibli "no infantilizan; no hay temas adultos, pero sí respeto y que el espectador, de la edad que sea, puede experimentar una serie de emociones y situaciones".

'El viaje de Chihiro' recibió el Óscar a la mejor película de animación en 2003 y el Oso de Oro del Festival de Berlín, mientras que 'Mi vecino Totoro', otra de las obras maestras de Estudio Ghibli ganó el Anime Grand Prix de Animage, el Mainichi Film Award y el Kinema Junpo Award a la mejor película, además de un premio especial en los Blue Ribbon Awards.