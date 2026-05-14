Elisa Beni carga contra el PSOE en La Brújula: "La ley trans fue la abolición de la ciencia"

La periodista Elisa Beni se ha pasado por los micrófonos de La Brújula para hablarnos de su nuevo libro: 'Cómo matan (a mordiscos) nuestra democracia', una reflexión sobre el deterioro institucional en España y, especialmente, sobre los intentos de erosionar la independencia judicial.

Según denuncia, lleva años observando una deriva preocupante. "Desde el año 2000, y sobre todo desde 2011, estamos avanzando a pasos agigantados hacia un abismo al que yo particularmente no me quiero asomar". El título del libro, dijo, responde precisamente a esa idea de desgaste progresivo: "Te van dando bocaditos y parece que no te han quitado nada, pero al final te han roto el fuste de la columna".

Uno de los ejes centrales de su análisis es el papel del Poder Judicial como contrapoder democrático. Según Beni, todos los gobiernos tienden a expandir su poder y a neutralizar los controles institucionales, pero considera especialmente grave que actualmente esos ataques se hagan "de cara al público" y "con propaganda". "Solo el que se cree impune hace gala de sus tropelías".

La periodista denuncia además la existencia de una "campaña para deslegitimar al Poder Judicial", algo que, confesó, tardó tiempo en admitir. Comparó la situación española con procesos ocurridos en países como Hungría o México, donde, asegura, primero se desacreditó a los jueces para después alterar el sistema judicial. En su opinión, parte de la izquierda y de los socios parlamentarios del Gobierno han asumido ese discurso. "Empecé a oír que había que 'meter mano' a la judicatura y entendí que se estaba preparando el terreno para soluciones poco compatibles con una democracia liberal".

Durante la entrevista también ha criticado el rumbo que ha tomado el PSOE durante el último tiempo. Según apunta, el partido que lidera Pedro Sánchez "está derivando a un sitio donde nunca ha estado". Asegura que ya no se trata de "un PSOE socialdemócrata". Y para argumentarlo, recuerda la ley trans, algo que para la periodista supuso "la abolición de la ciencia y de la razón por parte del PSOE".

Respecto al "triunfo de la mediocridad" en las instituciones, asegura que es necesario recuperar una cultura basada en el mérito y la independencia personal. "La gente mediocre es más obediente porque sabe que está ahí gracias a quien la ha nombrado".