España como referente europeo en investigación clínica: "Tenemos una agencia de medicamentos y productos sanitarios líder en Europa"

En el marco del Día Mundial del Ensayo Clínico, la directora de Investigación Clínica de Farmaindustria, Amelia Martín Uranga, nos cuenta en La Brújula la importancia del valor estratégico de la investigación biomédica y el papel de España como uno de los países líderes en ensayos clínicos dentro de Europa.

Martín Uranga defiende en este contexto la preparación de las agencias para afrontar los retos que se desprenden de las nuevas tecnologías y la IA aplicadas al desarrollo de medicamentos. Así, destaca el papel de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), a la que define como "líder en Europa" y preparada para asumir los desafíos actuales.

La responsable de Farmaindustria destaca además la necesidad de reforzar la competitividad europea en un contexto internacional marcado por la tensión geopolítica y el avance de potencias como Estados Unidos y China. "La región que más ha perdido competitividad ha sido precisamente Europa", señala, advirtiendo de que esta situación afecta directamente a la investigación, la fabricación y el desarrollo de nuevos medicamentos.

Respecto a la inteligencia artificial y el uso avanzado de datos sanitarios, asegura que transformarán los procesos de autorización y evaluación de ensayos clínicos y medicamentos. A su juicio, estos avances permitirán hacer más eficientes unos procesos que describe como "muy largos, muy complejos y muy costosos".

La directora de Investigación Clínica de Farmaindustria también quiso poner el foco en el esfuerzo inversor que requiere el desarrollo farmacéutico y en el elevado riesgo que asumen las compañías. Según explica, la industria farmacéutica innovadora invirtió en España 1.647 millones de euros en el último año, de los que el 60% se destinaron a ensayos clínicos.

Además de lo anterior, la experta destaca el peso estructural de la I+D en la industria, que representa cerca del 20% del total en España y absorbe entre el 20% y el 24% de los ingresos del sector.