La reina Letizia inaugura la 85ª Feria del Libro que estará marcada por la visita del Papa

Como ya es habitual, la Reina ha dado el pistoletazo de salida a esta cita que acogerá el madrileño Parque del Retiro hasta el próximo 14 de junio.

Tal y como ya avisó la directora de la Feria, Eva Orúe, hace unas semanas, la visita del Pontífice a España coincide, además de con la celebración el día 6 de junio de uno de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, con el segundo fin de semana de la Feria del Libro.

Orúe remarcó el domingo 7 como el día que más les afectará, día en el que León XIV presidirá la Santa Misa del Corpus Christi en el Palacio de Cibeles.

"Os va a costar un poquito más llegar, pero tenéis que venir. Necesitamos sobre todo del entusiasmo y la fidelidad de los lectores y de los visitantes", avisaba la directora.

Esta edición estará atravesada por el "humor" y la "sátira" y autores como Jonathan Coe, uno de los principales de la sátira británica; David Safier, novelista alemán, autor de algunas de las novelas humorósticas más leídas; y Maitena, autora argentina de humor gráfico, acudirán al Retiro.

"Estamos en un país cuyo 'hit' es un libro de humor, 'El Quijote'. "Tenemos que reivindicar una tradición", defendía Orúe.

Además, participarán figuras españolas como Marta Sanz e Ignatius Ferray, junto a Liniers y Kevin Johansen, en actividades para abordar el humor en la ilustración o música.

Aunque muchos otros autores participarán en estas actividades, destacan nombres como Bop Pop, Camila Sosa Villada, Ariana Harwicz, Giuseppe Caputo, Rodrigo Cortés, Edu Galán, Nina Lykke, Beatriz Serrano, Joaquín Reyes, Pantomima Full, Eva Hache, Julián Génisson, Álvaro Carmona, Raquel Gu, Alberto Montt, Leila Guerriero, Jon Bilbao o Rodrigo Fresán, entre otros.

Más de 600 sellos editoriales

Hasta el próximo 14 de junio, el parque madrileño acogerá a más de 600 sellos editoriales que tendrán presencia individual o compartida en las 366 casetas que conformarán la feria, lo que supone un aumento de una caseta respecto a la pasada edición, cuando se congregaron 365 casetas.

Concretamente, habrá 118 casetas de librerías -59 especializadas y 59 generalistas-; 220 casetas de editoriales -algunos puestos acogerán a varias editoriales, demostrando el "buen rollo" que hay, dijo Orúe-; 12 casetas de distribuidoras -7 de Madrid y 5 de otras provincias-; y 16 casetas de organismos oficiales.

Otro de los temas que podrían condicionar el desarrollo de la cita, como ya ha ocurrido en anteriores ediciones, son las alertas meteorológicas. Orúe adelantaba la semana pasada que el Ayuntamiento de Madrid "estudia la posibilidad" de "relajar" los protocolos climáticos.