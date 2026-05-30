Julia Otero, sobre la actualidad política y judicial de la última semana: "Está para no creer en nada ni en nadie"

La actualidad política y judicial vive uno de sus momentos más convulsos a raíz de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del 'caso Plus Ultra' y del requerimiento de información por parte de la UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno del presidente Sánchez. El auto del magistrado fecha el inicio de la misma a raíz de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, y señala que desde Ferraz se utilizó a Leire Díez para sufragar actividades destinadas a influir en funcionarios y empleados públicos mediante sobornos.

Sobre esto, reflexiona Julia Otero durante su columna, que inicia hablando de la próxima visita del Papa León XIV a nuestro país: "El Papa llegará a España en un momento en que la actualidad política y judicial no está muy católica, en realidad, está para no creer en nada ni en nadie".

La columna de Julia

Sí, hoy es el Día de Canarias; se celebra el aniversario de la primera sesión de su Parlamento, que ocurrió el 30 de mayo del año 83 en Santa Cruz de Tenerife. Felicidades a los canarios madrugadores que ya tenemos a la escucha ahora mismo.

Y Canarias, como Madrid y Barcelona, se preparan para la visita del Papa León XIV. El pontífice va a dar por primera vez en la historia un discurso en el Congreso de los Diputados, una cosa que ha levantado mucha expectación, y oficiará una misa en la Sagrada Familia de Barcelona a la que asistirá Pedro Sánchez.

El Papa norteamericano llegará a España en un momento en que la actualidad política y judicial no está muy católica; en realidad, está para no creer en nada ni en nadie. Y ese descreimiento, eso es lo malo, es el hábitat natural del populismo más peligroso.

A las 09:00 horas repasaremos los grandes asuntos de la semana en el Gabinete para Cafeteros. Les avanzo ahora que mañana estaremos emitiendo en Sevilla en la sala de actos de la Fundación Cajasol, que es ese maravilloso palacio renacentista del siglo XVI que vamos a convertir en nuestro estudio de radio. Invitamos a los amigos sevillanos a que nos acompañen. Es un muy buen lugar para resistir los 40 grados que nos esperan. Ya saben que a nosotros nos gusta ser refugio climático, sobre todo del clima de grosería y crispación que nos viene calentando desde hace tanto tiempo.

Foto: Onda Cero