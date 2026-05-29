Invisibles 1x09: Antifaz (making of)

¿Cómo se graba una serie documental sobre un cuerpo policial cuya principal virtud es pasar desapercibido?

Durante ocho episodios, Invisibles nos ha permitido acompañar al Servicio de Vigilancia Aduanera en operaciones contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales, el contrabando, las falsificaciones o el tráfico de material sensible.

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Madrid |

Invisibles Ep-09

Hemos escuchado persecuciones, vigilancias, abordajes y detenciones contadas por quienes las protagonizan. Pero detrás de cada historia hay otra historia: la de quienes decidieron abrir las puertas de una de las instituciones más discretas y desconocidas del Estado.

En este episodio especial, las cámaras entran donde habitualmente no pueden hacerlo. Desde el Centro de Coordinación Operativa Permanente hasta los puertos, unidades de investigación y grupos de intervención, los protagonistas de Invisibles se quitan el antifaz para mostrar cómo se construyó esta serie documental. Reuniones, grabaciones, dudas, decisiones editoriales y momentos que nunca llegaron a los episodios forman parte de este recorrido entre bastidores.

Porque para entender el trabajo de quienes protegen nuestras fronteras, persiguen a las organizaciones criminales y luchan contra el fraude, también era necesario conocer a las personas que hay detrás de los operativos. Un último capítulo para descubrir cómo se hizo Invisibles y, sobre todo, quiénes son los hombres y mujeres que inspiran su título.

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