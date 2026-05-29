¿Cómo se graba una serie documental sobre un cuerpo policial cuya principal virtud es pasar desapercibido?

Hemos escuchado persecuciones, vigilancias, abordajes y detenciones contadas por quienes las protagonizan. Pero detrás de cada historia hay otra historia: la de quienes decidieron abrir las puertas de una de las instituciones más discretas y desconocidas del Estado.

En este episodio especial, las cámaras entran donde habitualmente no pueden hacerlo. Desde el Centro de Coordinación Operativa Permanente hasta los puertos, unidades de investigación y grupos de intervención, los protagonistas de Invisibles se quitan el antifaz para mostrar cómo se construyó esta serie documental. Reuniones, grabaciones, dudas, decisiones editoriales y momentos que nunca llegaron a los episodios forman parte de este recorrido entre bastidores.

Porque para entender el trabajo de quienes protegen nuestras fronteras, persiguen a las organizaciones criminales y luchan contra el fraude, también era necesario conocer a las personas que hay detrás de los operativos. Un último capítulo para descubrir cómo se hizo Invisibles y, sobre todo, quiénes son los hombres y mujeres que inspiran su título.