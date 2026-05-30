El Gobierno sostiene su creencia en la presunción de inocencia y su colaboración con la justicia: "Nosotros no destruimos pruebas"

La portavoz adjunta del PSOE, Emma López, ha reconocido que ninguna organización política es "infalible" y que nadie es "perfecto", pero que, a diferencia de otros que intentan "dar lecciones y destruir pruebas", su partido colabora con la justicia. "Nosotros lo que hacemos es dejar trabajar a la justicia. Nosotros colaboramos con la justicia. Nosotros no destruimos pruebas. Nosotros creemos en la verdad, porque podemos".

Durante su intervención en la inauguración del 27 Congreso Federal de las Juventudes Socialistas ha comentado que es posible que a veces se les haya acercado gente que decían ser compañeros, pero en realidad "no merecían serlo", aunque ha restado importancia a esto y ha pedido mantener "la cabeza alta" por todo lo que ha hecho el PSOE por España.

"Lo mejor que le ha pasado a este país lleva el sello y la firma del Partido Socialista Obrero Español", ha remarcado, al tiempo que ha sacado a relucir los datos de empleo y estabilidad. Por eso ha animado a los socialistas a no resignarse "a las filtraciones, al trato diferenciado, a las injusticias".

Viene una derecha que no tiene límites, que viene con todo y a por todos

Asimismo, López ha criticado a los que se alegran por lo que le está pasando al partido porque "igual no están para dar lecciones" si ven el periódico o miran en sus propias casas y ha aprovechado para lanzar un aviso: "Hay que tener muy presente que ni se puede politizar la justicia ni se debe judicializar la política" porque a los partidos se les gana "en las urnas, en el Parlamento, con democracia".

Y ha lanzado un aviso sobre las intenciones de la derecha, en línea con las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, o de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría: "Viene una derecha que no tiene límites, que viene con todo y a por todos".

También se ha pronunciado sobre esta cuestión María Chivite, la presidenta de Navarra, que cree que la derecha está orquestando una operación "conspiratoria" contra ellos, pero que, a pesar de "las coincidencias" de todos los procesos judiciales contra el PSOE, sigue confiando en su partido y cree "tanto en la justicia como en el derecho a la presunción de inocencia".

El PP pide la convocatoria electoral

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado a los socios del Gobierno porque "o se está con Sánchez y se sostiene a la mafia en el poder, o se apoya un cambio de gobierno en España". Ha vuelto a calificar al presidente del Ejecutivo como "el capo" y lamentado que España "no tiene un Gobierno, sino un reality show del delito y del escándalo protagonizado por el PSOE".

"No hay un día sin una nueva redada, detención, imputación o un informe que comprometa al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho Tellado, quien ha recordado que hay ya 11 causas abiertas contra los socialistas y casi 80 imputados porque está saliendo a la luz "todo lo que han hecho y todo lo que han saqueado" en estos ocho años de gobierno.

Según Tellado, Sánchez se ha rodeado de "personajes de la mafia siciliana" en "una trama gangsteril contra jueces y fiscales", que "actuaba como recoge el auto judicial siguiendo las instrucciones del 'one' que era Pedro Sánchez". Por eso le ha pedido que no comparezca en el Congreso dentro de un mes porque "el tiempo de las explicaciones políticas ha pasado". "Disuelva las Cortes generales y convoque elecciones", ha exigido.