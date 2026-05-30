Elisa Beni tilda de "intento desesperado" del Gobierno hacer creer que hay "una conspiración judeomasónica judicial" en su contra

Los últimos días han sido un auténtico terremoto para el PSOE. Tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la UCO entraba en Ferraz para un registro, en el marco de la investigación del caso Leire Díez. Desde el Gobierno han sugerido que "algo extraño hay" y que existen intentos de "derribar" al Ejecutivo a través de métodos "nada democráticos".

La periodista Elisa Beni ha catalogado de "muy desesperado" el intento de hacer pretender que hay "una conspiración judeomasónica judicial", cuando en realidad lo que está pasando es algo "muy sencillo de explicar". Primeramente, hay que destacar que unos procedimientos van muy lentos y otros muy rápidos porque no es lo mismo el Supremo, que la Audiencia Nacional.

Tanto el juicio del fiscal general como el de José Luis Ábalos están enmarcados en las causas especiales del Supremo, que es "un turno muy corto", porque el número de personas que están aforadas al Alto Tribunal es menor. A diferencia de lo que ocurre en los juzgados de Plaza de Castilla, que están "muy colapsados", sobre todo tras la reforma de los tribunales de instancia.

Es habitual que los sumarios se fultren una vez dejan de ser secretos

Así las cosas, según Beni hay cuatro procesos diferentes, pero que tienen muchos componentes. Por un lado, una trama "rijosa y cutre" -la de Ábalos, Koldo, etc...-. Otra de "alta corrupción internacional" -la de Zapatero-, así como un "problema de degradación internacional" -buscar la impunidad mediante la degradación institucional- y "el problema de buscar la impunidad cuando no se ha conseguido de la otra manera" -la trama de Leire.

Además, la periodista ha justificado que se haya filtrado el sumario de Zapatero porque cuando un sumario deja de ser secreto, pasa a ser reservado para las partes, pero "tradicionalmente" las propias partes los filtran, como pasó en el 11M, en la Gürtel... Asimismo, no puede compararse con el caso del fiscal general, porque "no era una filtración, sino una revelación de secretos por parte del funcionario obligado a mantenerlos".

La reacción del Gobierno a los últimos acontecimientos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el primero en cuestionar lo que está ocurriendo alrededor del PSOE y ha cargado contra el informe de la UDEF. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Puente cree que una parte del informe contiene "una interpretación chusca de la realidad".

También ha atacado contra algunos medios de comunicación, a los que ha acusado de querer hacer caer el Gobierno. "Lo que vemos son invenciones, exageraciones, tergiversaciones, en el mejor de los casos sensacionalismo. ¿Rigor en la información? Ninguno".

En la misma línea se ha expresado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, que el PP tiene "información privilegiada" y que "cualquier ciudadano que esté viendo estas filtraciones es consciente de que algo extraño hay". Asimismo, ha denunciado "trato diferencial" y una "persecución" hacia todo lo relacionado con el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.