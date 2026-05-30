El PNV critica que Pedro Sánchez espere al 24 junio para dar explicaciones: "El ambiente es irrespirable"

El PNV ha vuelto a avisar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que dejar pasar el tiempo no va a servir para mejorar la situación en la que se encuentra el Gobierno. Según Aitor Esteban, presidente de la formación, el líder del Ejecutivo no debería esperar al 24 de junio para dar "explicaciones" en el Congreso.

Además, le ha criticado que vaya a hacer "una mezcolanza" con todo lo que se va a hablar en la próxima reunión del Consejo Europeo. Así las cosas, ha criticado que la legislatura está "completamente paralizada" y que el "ambiente es irrespirable". Aunque no se ha mojado a la hora de hablar de culpables o inocentes, Esteban ha puesto el foco en que todo en su conjunto es "un cóctel que hace imposible la ingobernabilidad".

Por eso, no cree que Sánchez tenga que esperar al 24 de junio y a que pase el Consejo Europeo del 18 y 19 de junio porque entonces, "¿en qué se va a quedar ese tiempo? ¿Vamos a hablar de Europa, de la situación política en el Estado? ¿De qué se trata, de hacer una mezcolanza y de que no se dé ninguna explicación?", se ha preguntado.

Hay que criticar desde el respeto, aunque no se compartan las ideas

Además, ha puesto en valor la necesidad de decir las cosas "desde el respeto" a pesar de las discrepancias, y en la importancia de "cuidar las formas", en un ataque al PP y a las palabras de su secretario general, Miguel Tellado, quien va a participar en un acto en Bilbao, donde "seguro" que le "pondrá a caldo" a él y a la formación jeltzale.

En este sentido, ha acusado a los populares de actuar de "manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, una y otra vez abriéndole el camino" y por "insultar continuamente" al PNV y despreciar "el autogobierno vasco". "¿Esta gente nos pide responsabilidad? Pues que sigan viniendo pensando que van a hacer algo y que van a conseguir muchos votos aquí, porque mientras sigan viniendo a insultar y a meterse con el PNV, así les va y así les seguirá yendo", ha sentenciado.

Tellado responde a Esteban

Precisamente desde ese acto en Bilbao, Miguel Tellado ha respondido a Aitor Esteban, al que ha reprochado sus "lágrimas de cocodrilo" y ha pedido al partido que retire el apoyo al "capo" de Sánchez. "O se sostiene a la mafia o se apoya un cambio de Gobierno, no hay otra opción", ha asegurado, para advertir que se trata de "una emergencia democrática" ante un Ejecutivo "corrupto, que da asco".

También ha citado a otros socios del Gobierno como Yolanda Díaz,, EH Bildu, Junts o ERC, que sostienen "a un Gobierno corrupto, que da asco y que avergüenza a todo un país". "La realidad es que hoy, en mayo de 2026, o se está con Sánchez o se está con la democracia. Y ese es el dilema que tienen toda esta gente", ha añadido.

Dirigiéndose directamente a Esteban, le ha dicho que los políticos "no son tertulianos, ni comentaristas de la actualidad", sino que deben tomar decisiones. "Y al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones y de hacerse responsable de las decisiones que tomó hace algún tiempo.