El Gobierno pasa al ataque contra Feijóo mientras crece la presión de sus socios: "No vamos a doblegarnos"

El Gobierno ha pasado al ataque. Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que no convocará elecciones anticipadas ya que, asegura, eso le conviene al interés general; el ministro Óscar Puente ha garantizado que la decisión del jefe del Ejecutivo es firme.

También ha contraatacado denunciando que existen "mañas" e incluso "métodos no democráticos" que se están utilizando para intentar derribar al Gobierno, y ha asegurado que el PSOE no va a tolerar ni consentir esas prácticas ni se va a doblegar ante los intentos de "perturbar la democracia".

Desde el movimiento Sumar, el ministro de Cultura Enerst Urtasun ha dicho que es "evidente" que hay una "operación general para derribar al Gobierno", aunque han exigido al PSOE más explicaciones ante las informaciones derivadas de las recientes actuaciones judiciales.

El presidente catalán Salvador Illa ha dicho no ser "ingenuo", y ha señalado que sabe distinguir "lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es".

Por parte del PSOE, ha hecho público un comunicado en el que asegura que no ha "ordenado, amparado ni cooperado" en ninguna de las conductas "delictivas" descritas en el auto sobre el caso de la exmilitante Leire Díaz. También afirma que darán todas las explicaciones pertinentes cuando se levante el secreto de sumario.

Feijóo hará "todo lo posible" para cambiar al Ejecutivo

Frente a la actitud de Sánchez, del Gobierno y del PSOE, Feijóo ha firmado que hará todo lo posible para cambiar al Ejecutivo, "y cuando digo todo, es todo", ha añadido. Ha explicado que tan solo existen dos opciones: una convocatoria electoral inmediata o que los partidos que sostienen al Gobierno dejen de hacerlo.

No ha hablado de una posible moción de censura, aunque el portavoz Borja Sémper ha afirmado que su partido no renuncia a ningún escenario, y empleará las herramientas que ofrece el estado de derecho.

Para el PNV, la legislatura "ha llegado a su fin"

Entre los socios del Gobierno, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha recordado sus palabras del fin de semana pasado en las que consideraba que sería irresponsable que Sánchez prolongue su mandato más allá de este año, y ha añadido que "la legislatura ha llegado a su fin".

Por parte de Junts, Miriam Nogueras, ha alejado también la posibilidad de una moción de censura, pero ha considerado que las causas judiciales que afectan al PSOE les parecen "graves" y no son "ningún invento".

Coalición Canaria, por su parte, ha apuntado a una posible relación del propio presidente del Gobierno con el caso de Leire Díaz, señalando que es "difícil de creer" que Sánchez no tuviera conocimiento del mismo.