Los dos problemas para la OTAN que revela el dron ruso que se estrelló en Rumanía: "Se ha traspasado una línea roja"

El viernes se estrelló un dron ruso contra un edificio de apartamentos en Galati, ciudad próxima a la frontera de Rumanía con Ucrania, en el que resultaron heridos una mujer y un adolescente. Todo el edificio tuvo que ser desalojado, un edificio que está en territorio OTAN.

La reacción de la OTAN y los problemas que conlleva

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que el comportamiento temerario de Rusia era un "peligro para todos", pero no fue más allá de eso. Y, según explica Eduardo Saldaña en El Orden Mundial de Julia en la onda, el tema es "bastante delicado" porque, aunque todo apunta a que fue un dron que "se les escapó" a los rusos, es cierto que terminó allí. Y eso plantea dos problemas:

Toda la estrategia que la OTAN puso en marcha para detectar drones no ha funcionado: ha habido una brecha clara de seguridad.

para detectar drones no ha funcionado: ha habido una brecha clara de seguridad. La respuesta que se ha dado han sido comunicados y tuits diciendo que están profundamente concernidos y que esto no se puede volver a repetir.

"La respuesta tiene que ser volcar aún más el apoyo a Ucrania"

El caso es que "se ha traspasado una línea roja y nadie nos asegura que Rusia no pueda volver a tener un despiste y atacar". Eduardo Saldaña aclara que con esto, no quiere decir que haya que entrar en un conflicto directo con Rusia, pero sí "ser conscientes" de que esto ha ocurrido y que "igual la respuesta tiene que ser volcar aún más el apoyo a Ucrania para presionar más a Moscú". O, "por lo menos", que vean una respuesta más contundente que declaraciones vacías porque a veces, "se nos olvida, pero si viajas a los países del este, hay una clara conciencia del riesgo de seguridad y de la amenaza que hay al otro lado del antiguo telón de acero".

Explica que los rumanos han sufrido una injerencia muy fuerte en los últimos procesos electorales. De hecho, periodistas rumanos han contado que veían cómo había una campaña orquestada durante el proceso electoral para generar desinformación y aupar a un candidato que fue el que al final canceló las elecciones: "Hay una parte importante de Rumanía que es plenamente consciente de la amenaza que tienen y que es un enemigo que va a usar cualquier tipo de herramienta".

Washington ha dejado abandonada a Ucrania

Lo que está claro es que la respuesta de la OTAN tendría que ser más contundente, pero nada más lejos de la realidad porque el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha confirmado que las negociaciones con la participación de Washington para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania se han suspendido por falta de avances, pero que EEUU está dispuesto a retomarlas cuando haya posibilidades de lograr el resultado: "Recordemos que esas negociaciones, de las que fue desplazada a la Unión Europea, las llevaban el yerno y el amigo constructor de Trump [...] Washington ha dejado abandonada a Ucrania".

"Sí, porque no es una prioridad y está relacionado con todo lo que está ocurriendo", explica Saldaña. "Lo que tenemos en Irán al final hace de efecto arrastre al resto de acción exterior estadounidense. Trump no puede escalar en Europa cuando su discurso ha sido "tenemos que salir de Europa y tenemos que salir de Oriente Próximo". No puedes estar escalando en Oriente Próximo y en Europa y con tu economía muy golpeada. EEUU está optando por la pasividad absoluta porque Trump entiende la política internacional como una política de señores fuertes que se dividen el mundo y por él, haría lo mismo con Rusia. No lo está haciendo ahora porque en el medio plazo le está viniendo bien porque está debilitando a Rusia, gastándose poco dinero, pero sí es necesario, que no quepa duda de que Trump se va a sentar, va a cerrar un acuerdo con Putin como le convenga".