Rusia lanza un mensaje inquietante sobre Europa: "Estén atentos y no se sorprendan por nada"

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, ha advertido este viernes a los ciudadanos de la Unión Europea de que "el sueño pacífico se ha terminado", tras el impacto de un dron en Rumanía durante la pasada madrugada.

Este suceso, atribuido a Moscú, ha dejado dos heridos. Medvedev ha avisado a Europa de que "ya saben a quién preguntar" si quieren pedir explicaciones, en una referencia a los líderes comunitarios.

A pesar de ello, no ha reconocido de manera explícita la autoría rusa de este suceso mediante una publicación que ha realizado en la red social X, pero ha dejado claro que este incidente es producto de la decisión "unilateral" tomada por las autoridades europeas para "incorporarse a la guerra con Rusia".

"Estén atentos y no se sorprendan por nada", dejaba caer el vicepresidente ruso antes de avisar de que "el sueño pacífico se ha terminado", y de dirigirse directamente a la población europea. "Pero ya sabéis a quién preguntar por qué", ha concluido.

Por el momento, es el único cargo ruso que se ha pronunciado sobre este incidente, siendo la primera vez que hay constancia de heridos por el impacto de un dron participante en la guerra de Ucrania contra un Estado miembro de la Unión Europea y socio de la OTAN.

Desde el Kremlin, su portavoz Dimitri Peskov ha anunciado este viernes que el presidente Vladimir Putin comparecerá a lo largo del día para abordar, en principio, lo ocurrido en Rumanía.