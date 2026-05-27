Los iraníes recuperan Internet después de tres meses de apagón, aunque desconfían de su permanencia

Han sido casi 3 meses en negro -desde el pasado 28 de febrero que comenzaron los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán- en los que el hermetismo del régimen islámico y la ausencia de comunicación móvil y fija han servido para confundir aún más a la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en Oriente Próximo.

Una iraní exiliada en España, que prefiere no desvelar su identidad por miedo a represalias, admite que nadie se puede fiar del régimen de los Ayatolás, y tampoco ahora. Y aunque se alegra de la vuelta de Internet al país, duda de que vaya a desaparecer la censura digital. “Ayer hablé con mi madre y con mi hermana, pero imagínate 3 meses sin saber nada del mundo, solo podían ver las noticias de la televisión iraní”, asegura. Y añade que “ellos podían llamar con una aplicación del gobierno", pero no se podía hablar sobre lo que está pasando, apenas para decir que están bien porque "estaba todo controlado".

La desconexión nacional más prolongada de la historia moderna

“Ya está internet conectado y ya pueden llamar fuera del país sin tener que utilizar la aplicación del gobierno iraní”, afirma esta exiliada en España. Han sido 2.093 horas de apagón digital, el más largo desde que hay registros. En estos tres largos meses lo único que han podido utilizar los iraníes para comunicarse con el exterior es una aplicación que el gobierno de Teherán había puesto a disposición de la población, pero que la mayoría ha preferido no usar por miedo a las escuchas selectivas y las posibles represalias por sus conversaciones. Y es que los iraníes sienten alivio y a la vez desconfianza.

Aún así, los sectores ultraconservadores del gobierno de la República Islámica de Irán amenazan con volver a cortar Internet cuando la seguridad nacional lo requiera.