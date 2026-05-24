Una multitudinaria manifestación recorre Bilbao entre gritos en contra de la Ertzaintza

Una multitudinaria manifestación recorre este domingo el centro de Bilbao entre gritos en contra de la Ertzaintza por su actuación en los incidentes registrados ayer en el aeropuerto vizcaíno de Loiu a la llegada de activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla.

La marcha, convocada por Palestinaren Elkartasuna, ha comenzado pasadas las 13:00 horas tras una pancarta en la que se leía "Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize! Sinonismo suntsitu. Palestina askatu" (Ertzaintza y Gobierno Vasco, cómplices del sionismo. Liberar a Palestina).

Al inicio de la marcha, las patrullas policiales que han ido por delante de la manifestación por la Gran Vía de la ciudad han recibido silbidos, insultos y gritos de "policía asesina". Los gritos en su contra se han sucedido durante el recorrido, al igual que los de "Boicot Israel, Palestina askatu" y "PNV, sionista".

La pancarta la han portado, entre otros, miembros de la flotilla propalestina, que previamente han denunciado en conferencia de prensa la actuación de la Ertzaintza en los incidentes en el aeropuerto de Loiu, donde la Policía Autónoma detuvo a cuatro personas, dos integrantes de la flotilla que llegaban a Euskadi y otras dos personas que participan en un recibimiento a los activistas.

Israel convoca a la encargada de negocios española por los incidentes de Bilbao

El Ministerio de Exteriores de Israel convocó este domingo a la encargada de negocios española en el país, Francisca Pedrós, para una reunión "de aclaración" a raíz de la actuación de la Ertzaintza contra activistas de la Flotilla en Bilbao, acusando de "hipocresía" al Gobierno español por el incidente.

"El director político (de Exteriores de Israel, Yossi Amrani) señaló la hipocresía del Gobierno español, que envía provocadores a Israel y después condena a Israel por sus acciones legales para reforzar su bloqueo naval legal (a Gaza), mientras al mismo tiempo las autoridades españolas utilizaron violencia grave contra esos mismos participantes de la Flotilla", recoge un comunicado de Exteriores.

Exteriores convocó a Pedrós para reunirse con Amrani, quien asimismo le exigirá explicaciones sobre por qué el Gobierno español "no ha tomado acciones hasta ahora contra el activista de la Flotilla y ciudadano español Saif Abukeshek", que también estuvo detenido en Israel por su participación en la iniciativa y al que este país acusa de mantener lazos con el grupo islamista palestino Hamás.