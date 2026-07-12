INCENDIO MORTAL

Al menos 27 muertos en un incendio en un bar de Bangkok (Tailandia)

Efectivos de bomberos de LOS distritos de Phaholyothin, Phayathai y Huai Khwang han acudido al lugar de los hechos para colaborar en la extinción de las llamas y el rescate de las personas que estaban en el interior del local.

Europa Press | Aurora Molina

Madrid |

Miembros de los servicios de emergencia trabajan en las afueras de un pub donde se produjo un incendio mortal, en Bangkok , Tailandia
Miembros de los servicios de emergencia trabajan en las afueras de un pub donde se produjo un incendio mortal, en Bangkok , Tailandia | REUTERS/Chalinee Thirasupa

Al menos 27 personas han muerto en un incendio declarado en un bar del barrio de Ladprao, en Bangkok, donde quedaron atrapados varios clientes. El primer aviso se produjo a las 00:26 horas de la noche (19:26 horas en la España peninsular), según informan medios de comunicación locales.

Efectivos de bomberos de los cercanos distritos de Phaholyothin, Phayathai y Huai Khwang han acudido al lugar de los hechos para colaborar en la extinción de las llamas y el rescate de las personas que estaban en el interior del local.

El primer ministro y ministro del Interior, Anutin Charnvirakul, ha llegado al lugar del incidente para supervisar la situación.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid