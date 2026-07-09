El inusual regalo de Erdogan a los líderes de la OTAN tras la cumbre: un revólver personalizado con munición real

Tras la tensa cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara, el presidente turco y anfitrión del encuentro, Recep Tayyip Erdogan, despidió a los líderes con un regalo de despedida bastante inusual.

El mandatario entregó a los asistentes (entre los que se encontraban la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa) revólveres hechos a medida acompañados de munición real, un detalle que dejó claro que las armas de fuego entregadas no tenían una función meramente decorativa.

Este singular obsequio diplomático refleja el impulso y la estrategia más amplia de Erdogan por exhibir públicamente la industria de defensa nacional de Turquía, en un encuentro marcado también por el anuncio de nuevos contratos con el sector por más de 50.000 millones de dólares.

En los últimos años, el país ha utilizado cada vez más este sector como una herramienta clave tanto para la exportación comercial como para el desarrollo de su política exterior.

Las características del modelo se dieron a conocer a través de las imágenes compartidas por la oficina del presidente lituano, Gitanas Nauseda.

El vídeo muestra lo que parece ser un Gümüşay.357 Magnum, un raro revólver de seis cartuchos producido por el fabricante de armas turco MKE (Corporación de la Industria Mecánica y Química) en la década de 1990 y que actualmente ya no se fabrica.

Gümüşay, la primera pistola tipo revólver producida en nuestro país

La presentación del polémico obsequio estaba minuciosamente detallada para la ocasión: Los revólveres venían incrustados dentro de una caja de exhibición de madera, personalizados con el nombre de cada dirigente grabado en el cañón, acompañados por seis balas y un permiso que autorizaba su exportación.

Además, el estuche contaba con una placa grabada con la frase "Gümüşay, la primera pistola tipo revólver producida en nuestro país", escrita tanto en turco como en inglés.

A pesar del despliegue, no todos los mandatarios de la Alianza Atlántica se percataron de inmediato de la naturaleza exacta del paquete:

El regalo de Erdogan obligó a las delegaciones europeas a improvisar soluciones de urgencia debido a las estrictas normativas sobre armas de fuego de cada país.

Mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, el holandés, Rob Jetten, y el primer ministro de Suecia se negaron en redondo a volar con el revólver y optaron por dejarlo en suelo turco, otros mandatarios se enteraron del contenido del paquete una vez que habían despegado; este fue el caso del primer ministro belga, Bart De Wever, quien se llevó una enorme sorpresa al aterrizar en Bruselas y descubrir que la caja contenía un arma real con munición activa, lo que le llevó a entregarla de inmediato a la policía aeroportuaria para que quedara custodiada en una caja fuerte.

En una línea similar de seguridad, el equipo de Ursula von der Leyen confirmó que su revólver será almacenado de forma segura hasta ser inutilizado y donado a un museo militar, mientras que António Costa está siguiendo los procedimientos reglamentarios para retirarlo del servicio y guardarlo bajo las normas de seguridad de la Secretaría General del Consejo.

Pedro Sánchez también lo ha recibido

Desde Moncloa confirman a Onda Cero que el presidente del Gobierno también ha recibido este presente por parte de Erdogan aunque no concretan qué es lo que ha hecho Sánchez con él.

Según expertos consultados por La Razón se trata de un arma "histórica" por el ámbito en el que se ha producido la donación y como tal tiene que ser regularizada en el resgistro correspondiente de la Inspección de Armas de la Guardia Civil.