Trump se desdice y asegura que España "se redimió por completo" tras acceder a un pago a la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que España "se redimió por completo" después de que el Gobierno de Pedro Sánchez acordara "importante solicitud de pago" para la OTAN. Estas declaraciones llegan después de múltiples críticas del líder norteamericano a España ante su negativa a alcanzar el 5% del gasto en defensa, durante las que llegó a amenazar con cortar toda relación comercial.

"Debo decir que tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado", afirmó el mandatario.

Debo decir que tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo

Trump hizo estas declaraciones a bordo del Air Force One, durante el vuelo de regreso a Washington desde Ankara, al referirse a la decisión de España de acceder a una "importante" solicitud de pago en el marco de la OTAN, sin ofrecer más detalles sobre el acuerdo.

Críticas previas a España

Previamente, el jefe de Estado norteamericano había insistido en que España "se portó muy mal" por no haberlo respaldado en su ofensiva contra Irán, pero destacó la "unidad tremenda" que hubo durante la cumbre de líderes de la OTAN.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez se mostró calmado ante estas acusaciones y aseguró que había mantenido una conversación distendida con el presidente de Estados Unidos en la que habían hablado del Mundial de Fútbol que se está celebrando en su país.

Trump no precisó a qué "importante solicitud de pago" se refería. Hasta antes de esas declaraciones, el desacuerdo entre Washington y Madrid giraba en torno al compromiso español con el objetivo de destinar el 5 % del PIB a defensa, una meta que el Gobierno que preside Pedro Sánchez considera innecesaria para cumplir los requerimientos militares de la OTAN.