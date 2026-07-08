Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Argentina y Suiza, últimas selecciones en llegar a cuartos de final
Argentina y Suiza han sido las últimas selecciones en alcanzar los cuartos de final tras eliminar a Egipto y Colombia, respectivamente. La albiceleste apeó a los egipcios después de una épica remontada con polémica y los suizos se clasificaron en los penaltis para dejar fuera a Colombia.
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La polémica del Argentina - Egipto
Analizamos con Muñiz Fernández las jugadas más polémicas de la victoria de Argentina ante Egipto en octavos de final del Mundial.
Polémica en la remontada de Argentina: "A Egipto le han robado el partido de su vida"
El llamativo dato de la red eléctrica de Argentina cuando juega la albiceleste
El fanatismo que los argentinos viven cada vez que Lionel Messi y la Albiceleste disputan un partido del Mundial tiene impacto hasta en la red eléctrica del país suramericano, donde la demanda de energía experimenta un peculiar comportamiento. El fenómeno ya fue observado durante Catar 2022, volvió a darse durante los partidos que Argentina disputó en este Mundial 2026 en fase de grupos y por dieciseisavos de final y se confirmó durante el electrizante encuentro de este martes, en el que la 'Scaloneta' venció de forma agónica a Egipto por 3-2 y selló su pase a los cuartos de final.
Según señaló en un informe la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), "durante los partidos de fútbol de la selección nacional argentina en campeonatos del mundo, se presenta una evolución muy particular y característica de la demanda eléctrica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)" eléctrica. Cada vez que Messi y sus compañeros se ponen en acción, la gráfica que mide el comportamiento de la demanda eléctrica en Argentina dibuja una "W", como si fuese un electrocardiograma que mide los sobresaltos de los corazones argentinos.
"Este patrón en la forma de la demanda se debe a la simultaneidad en el comportamiento de millones de personas volcadas a un medio de comunicación (principalmente televidentes) para realizar el seguimiento de los partidos, acentuándose durante días hábiles y en la medida en que la selección avanza a las distintas instancias de la competencia", observó Cammesa. El fenómeno se conoce en el sector energético como el efecto 'TV pickup', un pico súbito y sincronizado de demanda eléctrica que se produce durante las pausas en las transmisiones televisivas de eventos de gran relevancia, como un partido del Mundial.
Egipto afirma que el Mundial está "amañado"
El jugador de la selección de Egipto, Mostafa Ziko, criticó este martes la actuación arbitral del partido en el que su equipo cayó eliminado del mundial tras sufrir una rápida remontada ante Argentina, que fue capaz de revertir un 0-2 en apenas 13 minutos para imponerse por 3-2 y llevarse el billete a los cuartos de final.
En declaraciones posteriores a la finalización del encuentro, el jugador egipcio, que anotó el 0-2 en el minuto 67 y vio como el VAR le anuló previamente otro tanto al determinar que existía falta sobre un futbolista argentino en el inicio de la jugada del gol, felicitó a Argentina por el pase a la siguiente ronda y afirmó que "el torneo estuvo amañado".
"No necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", señaló el atacante egipcio visiblemente decepcionado.
Suiza elimina a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina
La selección de Suiza se clasificó este martes a los cuartos de final del Mundial 2026 tras superar en la tanda de penaltis a la de Colombia por 4-3, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue de 30 minutos. Suiza se enfrentará con Argentina el próximo 11 de julio en Kansas City.
Messi: "Volvimos a sufrir muchísimo pero esto es el Mundial"
Lionel Messi, figura y capitán de la selección argentina de fútbol, se mostró emocionado tras el agónico triunfo por 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, destacó que el equipo debió volver a sufrir para pasar de fase y consideró que la remontada fue "muy emocionante". "Volvimos a sufrir muchísimo pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos", expresó Messi, autor del empate 2-2 a pocos minutos del final, tras ir perdiendo por 0-2 hasta el minuto 79.
El atacante del Inter Miami se mostró además "aliviado" por el triunfo y feliz por cómo se dio: "Se había puesto duro con el 0-2 y fue muy emocionante poder darlo vuelta". "No es fácil levantar un 0-2 pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final", enfatizó Messi, que falló un penalti en el primer tiempo y que con el gol de este martes se ubica como máximo goleador del Mundial con ocho tantos. "Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria", añadió, al tiempo que agradeció el incesante apoyo de la afición y se mostró enfocado en la recta final del campeonato.
Messi agranda su leyenda siendo el líder goleador
Messi amplió su leyenda en los Mundiales de fútbol al consolidar su liderato histórico entre los goleadores con 21 gracias al que rescató a Argentina de una eliminación ante Egipto (2-2 en el minuto 83); y, de paso, lidera también en solitario con 8 la lista del actual Mundial.
El delantero, que juega su sexto Mundial desde que debutó con 18 años y un gol a la selección de Serbia y Montenegro el 16 de junio de 2006 en Alemania aventaja por dos en la clasificación de todos los tiempos al francés Kylian Mbappé, que tiene 19.
En la clasificación de goleadores de este Mundial, que este martes completa su lista de clasificados a los cuartos de final, Messi lidera con 8, uno más que los anotados por Mbappé y el noruego Erling Haaland.
Remontada épica de Argentina para meterse en cuartos
La Argentina de Lionel Scaloni y Lionel Messi completó este martes una remontada épica cuando se vio con dos goles en contra y con solo 11 minutos para que acabara el encuentro, pero logró en tiempo imponerse por 3-2 y estará en cuartos ante el ganador del Suiza-Colombia.
Desde los primeros compases los norteafricanos certificaron que son capaces de dominar la pelota en distintos tramos de partido y también de crispar al rival con una presión adelantada e intensa. Con el paso de los minutos, Ibrahim en el 15' y Ziko en el 67' mostraron el poderío egipcio, pero el Cuti Romero en el 79' comenzó el camino de la albiceleste para la remontada. Messi en el 83' y Enzo Fernández en el 93' certificaron el pase, con el agua al cuello, en una nueva heroica en tiempo récord, 13 minutos, que planta a los de Scaloni en cuartos ante Suiza.