Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Argentina y Suiza, últimas selecciones en llegar a cuartos de final

El llamativo dato de la red eléctrica de Argentina cuando juega la albiceleste

El fanatismo que los argentinos viven cada vez que Lionel Messi y la Albiceleste disputan un partido del Mundial tiene impacto hasta en la red eléctrica del país suramericano, donde la demanda de energía experimenta un peculiar comportamiento. El fenómeno ya fue observado durante Catar 2022, volvió a darse durante los partidos que Argentina disputó en este Mundial 2026 en fase de grupos y por dieciseisavos de final y se confirmó durante el electrizante encuentro de este martes, en el que la 'Scaloneta' venció de forma agónica a Egipto por 3-2 y selló su pase a los cuartos de final.

Según señaló en un informe la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), "durante los partidos de fútbol de la selección nacional argentina en campeonatos del mundo, se presenta una evolución muy particular y característica de la demanda eléctrica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)" eléctrica. Cada vez que Messi y sus compañeros se ponen en acción, la gráfica que mide el comportamiento de la demanda eléctrica en Argentina dibuja una "W", como si fuese un electrocardiograma que mide los sobresaltos de los corazones argentinos.

"Este patrón en la forma de la demanda se debe a la simultaneidad en el comportamiento de millones de personas volcadas a un medio de comunicación (principalmente televidentes) para realizar el seguimiento de los partidos, acentuándose durante días hábiles y en la medida en que la selección avanza a las distintas instancias de la competencia", observó Cammesa. El fenómeno se conoce en el sector energético como el efecto 'TV pickup', un pico súbito y sincronizado de demanda eléctrica que se produce durante las pausas en las transmisiones televisivas de eventos de gran relevancia, como un partido del Mundial.