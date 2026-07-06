Elisa Beni, sobre el estado del pasaporte retirado a Begoña Gómez: "Peinado está jugando dentro de los límites de la ley a darles de su propia medicina"

La periodista Elisa Beni ha analizado en el programa Por Fin de Onda Cero la gestión de la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y su posterior solicitud de viaje internacional para asistir a la cumbre de la OTAN, un trámite que ha quedado en manos del juzgado sustituto debido a las vacaciones del juez Juan Carlos Peinado.

Durante su intervención, Beni ha subrayado el ritmo inusual del procedimiento en los juzgados de Plaza de Castilla. "Si no es porque es Begoña Gómez, los tiempos han sido hiperacelerados, esto no se ve nunca", afirmaba.

La colaboradora ha explicado que para cualquier ciudadano común bajo la medida cautelar de retirada de pasaporte, lo normal ante una petición de viaje urgente es que "a los veintitantos días todavía no haya informado el fiscal". Sin embargo, en este caso, "el 30 de junio se hace la petición y el 3 de julio el Ministerio Fiscal ya había informado", un ritmo que ha definido como una "velocidad más allá del vértigo".

A pesar de la celeridad de la Fiscalía, Peinado se ha marchado de vacaciones sin resolver la autorización para este viaje, dejando la patata caliente en el juzgado. Para la periodista, el magistrado ha optado por no darle un trato de favor: "Esta no decisión a lo mejor es un poco de darle caldo y taza y media de lo que tienen el resto de los ciudadanos, porque bajo ningún concepto, tienen resuelta una petición de estas".

Beni ha añadido que el juez juega "dentro de los propios límites de la ley a darles de su propia medicina", en alusión a las dos horas que el ministro Bolaños hizo esperar al juez en un taxi antes de entrar a Moncloa. "Ahora Peinado dice: "Ah, muy bien, el informe llegó el jueves, yo el viernes me voy de vacaciones, pues yo no puedo resolver... ya resolverá el que venga".

El juez sustituto, Carlos Valle, también está de vacaciones

La resolución sobre la devolución del pasaporte a Begoña Gómez para asistir a la cita de la OTAN recae ahora en un escenario complejo, ya que el sustituto natural, Carlos Valle, también está de vacaciones. "Al que sustituya a Carlos Valle le ha venido un marronaco que se va a tener que comer", advertía Beni, recordando además que el próximo 13 de julio la Audiencia Provincial debe fallar sobre las medidas cautelares.

Por último, la colaboradora ha señalado que no descarta un desenlace inmediato por orden superior: "Ya veremos si se resuelve esta tarde, como me imagino que se lo habrá dicho el TSJ, y a lo mejor resuelve el propio juez de guardia".