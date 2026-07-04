Ousman Umar lleva al cine su viaje de Ghana a Barcelona con tan solo 12 años: "Nadie merece vivir semejante tortura e inhumanidad"

Ousman era un niño cuando vio en el cielo de su pequeña aldea de Ghana un avión surcando el cielo. En ese momento, le dijeron que en ese aparato solo podían viajar aquellos que tuvieran la piel blanca, así que después de un tiempo, decidió que él sería uno de los que viajaría al país de los blancos.

Con 12 años, emprendió un duro camino que le llevó a cruzar siete fronteras, ocho países africanos, a hacer 20.000 kilómetros a pie y a lidiar con traficantes de personas, cárcel o, incluso, maltrato. En una entrevista en Julia en la onda, explica que la primera parte de su viaje hasta Libia la empezó haciendo con 45 personas más, de las que únicamente llegaron con vida seis, "sin contar los cadáveres" que iban encontrando por el camino. Por eso, explica que, aunque se llame al mar Mediterráneo el "gran cementerio", eso no es nada comparado con toda la gente que muere mucho antes de llegar al mar.

"Había que ir reciclando nuestra propia orina y, teniendo en cuenta los recursos que tenemos, nadie merece vivir o ver semejante tortura e inhumanidad. Nadie merece esto", cuenta durante su conversación con Julia Otero.

'Viaje al país de los blancos': del libro al cine para mostrar "la crueldad del camino"

La película se estrenó el fin de semana pasado en cines y ha sido dirigida por Dani Sancho, que conoció la historia de Ousman hace 10 años, contactó con él y juntos se embarcaron en un proyecto que finalmente ha visto estos días la luz: "Nos fuimos a Ghana a grabar un teaser y con él llegaron los primeros productores".

Ousman se interpreta a sí mismo en la edad adulta (actualmente tiene 38 años) y explica que con la película están intentando "visibilizar la crueldad del camino" y arrojar luz "en esta oscuridad para que la gente entienda que existe solución". La solución es contarle a los niños de Ghana que no tienen que hacer lo que él hizo, pero para eso es necesario darles otra forma de vida que evite que se embarquen en ese peligroso viaje.

"Por eso, mi objetivo y mi propósito de vida es construir esa fundación para que otros niños no tengan que irse de su casa", cuenta Ousman.

Emma Vilarasau da vida a Montse, la madre adoptiva de Ousman

La historia real de Ousman Umar llega a las pantallas protagonizada por Emma Vilarasau en el papel de Montse, la madre adoptiva que decide acoger a Ousman cuando llegó a Barcelona desde Canarias con 17 años: "Conocí a la Monste real y le pregunté cómo lo haces, cómo te llevas a casa a un chico de 17 años. Y me dijo: '¿Y qué querías que hiciera? Se tenía que hacer'".

Para la actriz, no se podía decir que no a un proyecto como este porque era una historia "necesaria, conmovedora y real". "No hay dos Ousman en el planeta y era una historia que merecía ser contada", explica durante su conversación con Julia.

Sobre su interpretación, asegura que fue "muy bonito" poder representar a alguien que está vivo porque "ni la he imitado ni he hecho de ella, pero sí he intentado copiar su energía. Es una mujer valiente, con un sentido común aplastante, nada romántica y que nunca ha presumido de lo que ha hecho".