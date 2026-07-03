Quién es Antonio Vallejo-Nájera, el médico español al que el Gobierno le va a retirar la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad

La retirada de honores a figuras vinculadas al franquismo vuelve al centro del debate político y social en España. El anuncio del Gobierno sobre Antonio Vallejo-Nájera no solo pone el foco en su trayectoria como psiquiatra, sino también en el peso que aún tienen determinadas distinciones concedidas durante la dictadura y en cómo deben interpretarse a la luz de los valores democráticos actuales.

El anuncio del Gobierno

Durante su intervención, Sánchez cuestionó la vigencia de esta condecoración en pleno 2026 y cargó contra la figura del psiquiatra. "Cómo es posible que en pleno 2026 un hombre que afirmaba que las mujeres tenían, y abro comillas, la inteligencia atrofiada, cierro comillas y que su única misión era tener hijos para la patria, siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado", afirmó.

El presidente también aludió a sus teorías raciales y políticas: "Un hombre que sostenía que quienes defendían la igualdad social y por tanto también la igualdad política, eran mentalmente inferiores".

Según Sánchez, la retirada responde a la necesidad de que "ninguna democracia puede seguir homenajeando a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad".

Quién fue Antonio Vallejo-Nájera

Antonio Vallejo-Nájera (1889-1960) fue un médico y psiquiatra español considerado uno de los principales referentes de la psiquiatría durante el franquismo. Alcanzó notoriedad por su cercanía al régimen de Francisco Franco y por su papel como jefe de los servicios psiquiátricos del Ejército sublevado durante la Guerra Civil.

Su obra se centró en la psiquiatría militar y en el estudio de lo que denominaba la "degeneración" moral y política. Es especialmente conocido por sus investigaciones sobre el llamado "gen rojo", una teoría sin base científica con la que pretendía explicar la supuesta inferioridad mental de las personas con ideología marxista o progresista.

Sus teorías y la polémica

Vallejo-Nájera defendió postulados eugenésicos que hoy están ampliamente desacreditados. Entre ellos, la idea de que determinadas ideologías eran producto de desviaciones psicológicas o biológicas.

En sus publicaciones llegó a sostener que las mujeres tenían capacidades intelectuales limitadas y que su función principal debía centrarse en la maternidad. También vinculó la militancia política de izquierdas con patologías mentales, una tesis que utilizó para justificar la represión ideológica.

Diversos historiadores han señalado que sus teorías influyeron en prácticas del franquismo como la separación de hijos de madres republicanas, bajo la premisa de evitar la transmisión de esa supuesta "degeneración".

La concesión de la Gran Cruz

La Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad le fue concedida durante la dictadura franquista en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito médico y su contribución a la psiquiatría oficial del régimen.

Esta distinción es una de las máximas condecoraciones civiles en materia sanitaria en España y reconoce méritos relevantes en el ámbito de la salud pública y la medicina. Esta se ha otorgado en otras ocasiones a nombres de primer nivel del ámbito sanitario, como el cardiólogo Valentín Fuster o la farmacéutica Carmen Peña, además de a instituciones y colectivos profesionales por su contribución excepcional a la salud pública.

En los últimos años también se ha concedido a profesionales sanitarios fallecidos durante la pandemia y a organizaciones como el Consejo General de Enfermería, lo que refuerza el contraste entre ese reconocimiento y la figura de Vallejo-Nájera.

Un debate sobre memoria y reconocimientos

El anuncio del Gobierno se enmarca en un contexto más amplio de revisión de símbolos, honores y reconocimientos vinculados al franquismo. La retirada de la condecoración a Vallejo-Nájera busca, según el Ejecutivo, adecuar el sistema de honores a los valores democráticos actuales.

La figura del psiquiatra sigue generando controversia entre quienes subrayan su relevancia histórica en la medicina española y quienes consideran que sus planteamientos ideológicos y científicos lo deslegitiman para recibir cualquier tipo de reconocimiento público.