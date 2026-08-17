Cambio brusco del tiempo con un descenso drástico de las temperaturas: estas son las zonas que superarán los 35 grados

El tiempo dará un giro determinante en la Península y Baleares este miércoles 19 de agosto de 2026. Según la predicción oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la DANA situada al oeste peninsular se acercará de nuevo, inestabilizando el ambiente en la mitad norte y el tercio este. A esta configuración se sumará la entrada de un frente que cubrirá los cielos del Cantábrico con precipitaciones, mientras que a partir del mediodía se desarrollarán nubes de evolución en amplias zonas del país.

Este escenario meteorológico desembocará en chubascos y tormentas probables en los Pirineos, los sistemas Béticos, el norte del sistema Ibérico y la cordillera Cantábrica, sin descartar que se extiendan a áreas bajas o aparezcan en el sureste. La AEMET advierte de que estas tormentas podrán ser de intensidad fuerte y venir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

En Canarias, la previsión apunta a intervalos nubosos con alguna precipitación en las islas de mayor relieve.

En el apartado térmico, las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado en casi todo el territorio. Las excepciones a esta bajada inicial se concentrarán en el Levante, Cataluña, Aragón y Baleares, donde los valores aún subirán. Pese al alivio térmico en la mitad occidental, el calor resistirá y se superarán los 35 grados en puntos del centro, el valle del Ebro, las depresiones del noreste, Baleares, el sureste y la Comunidad Valenciana.

Por su parte, las temperaturas mínimas descenderán en Galicia, el Cantábrico y el cuadrante suroeste, mientras que subirán en el resto del mapa. Las noches tropicales no darán tregua en la franja costera, manteniéndose por encima de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el noreste y diversos puntos del interior. En lo relativo al viento, predominará la componente suroeste de carácter flojo a moderado, con poniente moderado e intervalos fuertes en el Estrecho y el mar de Alborán.

Una vaguada atlántica absorberá la DANA y acentuará el desplome

A medida que avanza el episodio, la DANA terminará siendo absorbida por el paso de una vaguada atlántica, lo que consolidará el predominio del tiempo inestable en buena parte de la Península. Con este fenómeno, los cielos se mantendrán muy nubosos en el tercio norte con chubascos localmente fuertes, mientras que en el tercio este y Baleares las precipitaciones irán acompañadas de tormenta y granizo. En el resto del territorio peninsular se prevén intervalos de nubes medias y bajas con posibilidad de algún chubasco ocasional.

Con la entrada definitiva de la vaguada, los termómetros registrarán un bajón térmico casi generalizado que llegará a ser notable en el caso de las máximas. En esta segunda fase del episodio, las temperaturas solo subirán en el golfo de Cádiz (máximas) y en el Levante y Baleares (mínimas).

De este modo, los valores superiores a los 35 grados y las noches tropicales quedarán confinados de forma exclusiva al litoral mediterráneo, mientras el cierzo en el Ebro y la tramontana en el Ampurdán soplarán con fuerza para despedir la jornada.