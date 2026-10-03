Muere una mujer de 102 años en la riada de Madrigueras mientras se encontraba en su casa

Una mujer de 100 años que se encontraba en su domicilio y no pudo ponerse a salvo ha fallecido en la riada de Madrigueras (Albacete), según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha, que mantiene activo el Nivel 1 de emergencia del Meteocam donde los servicios de emergencia continúan trabajando para avanzar en la recuperación de la localidad.

El episodio comenzó ayer, alrededor de las 18.15 horas, con una intensa tromba de agua que se prolongó durante aproximadamente dos horas. Según los primeros datos, durante ese tiempo se habrían registrado más de 140 litros por metro cuadrado a lo que se sumó posteriormente el agua procedente de ramblas y otros territorios limítrofes, agravando la situación en Madrigueras.

Así lo ha anunciado el delegado de la Junta en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos, que se ha desplazado de nuevo a primera hora de este sábado hasta Madrigueras para realizar el seguimiento de la situación y coordinar sobre el terreno y junto a Diputación, Ayuntamiento y los diferentes servicios participantes, los trabajos que se desarrollarán durante la jornada, centrados especialmente en la limpieza (tras la retirada de vehículos realizada durante la noche que todavía continúa) y en la atención y asistencia a los ciudadanos afectados.

El operativo se refuerza esta mañana con la incorporación de nuevos equipos de GEACAM, que se suman a los medios que ya permanecen desplegados desde ayer. En concreto, está prevista la incorporación de efectivos del retén de Guardia Invernal ubicado en Casas de Ves, así como de un camión procedente de Carcelén y otro de Iniesta, que reforzarán las labores de recuperación y limpieza. El dispositivo continuará trabajando de manera coordinada durante toda la jornada con efectivos del SEPEI, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y cuadrillas de diferentes municipios vecinos.