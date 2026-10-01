Lluvias torrenciales en España, en directo: avisos de AEMET, zonas en alerta roja y última hora del temporal
AEMET advierte de un episodio "potencialmente muy adverso" en el Mediterráneo, con lluvias torrenciales que pueden provocar inundaciones y crecidas súbitas. Sigue aquí la última hora.
En directo Actualizado a las
Castellón suspende las clases y cierra parques y jardines
El Ayuntamiento de Castellón ha suspendido las clases desde las 14:00 horas y ha ordenado también el cierre de parques, jardines y zonas infantiles ante el empeoramiento previsto. La alerta roja se prolongará en la zona hasta las 12:00 horas del viernes.
Los móviles reciben avisos ante una situación de "peligro extraordinario"
La Generalitat Valenciana ha activado el sistema ES-Alert ante los avisos rojos en Castellón y Valencia. El mensaje enviado a la población advierte de una situación de "peligro extraordinario" y pide evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos y subir a plantas superiores si aumenta el nivel del agua. Los avisos de nivel rojo están previstos a partir de las 18:00 horas.
En Cataluña, Protecció Civil también ha enviado ES-Alert a nueve comarcas del litoral, entre ellas Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre y Montsià. Las autoridades catalanas advierten de que el episodio puede prolongarse hasta la madrugada y de que las tormentas pueden presentar un comportamiento muy irregular y permanecer prácticamente estáticas en algunos puntos.
Situación de riesgo extremo en el Mediterráneo ante las próximas horas
La situación meteorológica se complica de cara a las próximas horas y la madrugada, con Castellón, Tarragona y Valencia entre las zonas bajo mayor vigilancia por lluvias muy fuertes y persistentes.
Algunos modelos meteorológicos manejan escenarios con acumulaciones extraordinariamente elevadas en puntos del litoral, especialmente de Castellón, aunque se trata de previsiones que pueden variar considerablemente en función de la trayectoria y persistencia de las tormentas. No son cantidades de lluvia ya registradas ni significa que necesariamente vayan a alcanzarse.
Llegan vídeos que demuestra que se complica la situación
Las precipitaciones descargan ya con gran intensidad en distintos puntos de Tarragona. En Roda de Berà, las imágenes compartidas en redes sociales muestran la fuerza con la que está cayendo la lluvia durante esta tarde, en pleno episodio de tormentas que afecta al litoral mediterráneo.
Aguaceros muy fuertes en las costas de Castellón y Valencia
AEMET advierte específicamente de aguaceros muy fuertes y tormentas en las aguas costeras de Castellón y Valencia a partir del mediodía. En Valencia sitúa las tormentas especialmente durante la tarde, mientras en Castellón prevé aguaceros y tormentas con aumento del estado de la mar.
AEMET advierte de acumulaciones de hasta 160 litros por metro cuadrado
AEMET mantiene avisos por precipitaciones muy intensas durante esta tarde, con zonas donde se contemplan acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y 160 litros en doce horas. La Agencia advierte además de tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.
El temporal se intensifica en el este peninsular
El episodio de lluvias entra esta tarde en una de sus fases más adversas, con buena parte del este peninsular pendiente de la evolución de las tormentas. AEMET mantiene numerosos avisos por precipitaciones intensas y contempla acumulaciones que pueden alcanzar entre 100 y 160 litros por metro cuadrado en 12 horas en las zonas más afectadas. Las tormentas pueden ir acompañadas además de granizo y rachas muy fuertes de viento.
Aguaceros muy fuertes y tormentas en el Mediterráneo
La situación es especialmente complicada en el área mediterránea. AEMET advierte de aguaceros muy fuertes y tormentas a partir del mediodía en aguas costeras de Castellón y Valencia, mientras las precipitaciones pueden descargar grandes cantidades de agua en periodos muy cortos durante la tarde.
Preocupación por el temporal en España la tarde del jueves
El temporal de lluvias golpea este jueves especialmente al este peninsular. AEMET mantiene avisos de máximo nivel ante la posibilidad de precipitaciones torrenciales, mientras ayuntamientos y servicios de emergencias adoptan medidas preventivas. Las lluvias pueden prolongarse durante las próximas horas y el episodio continuará siendo inestable durante varios días.