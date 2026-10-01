Lluvias torrenciales en España, en directo: avisos de AEMET, zonas en alerta roja y última hora del temporal

Los móviles reciben avisos ante una situación de "peligro extraordinario"

La Generalitat Valenciana ha activado el sistema ES-Alert ante los avisos rojos en Castellón y Valencia. El mensaje enviado a la población advierte de una situación de "peligro extraordinario" y pide evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos y subir a plantas superiores si aumenta el nivel del agua. Los avisos de nivel rojo están previstos a partir de las 18:00 horas.

En Cataluña, Protecció Civil también ha enviado ES-Alert a nueve comarcas del litoral, entre ellas Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre y Montsià. Las autoridades catalanas advierten de que el episodio puede prolongarse hasta la madrugada y de que las tormentas pueden presentar un comportamiento muy irregular y permanecer prácticamente estáticas en algunos puntos.