El calor deja paso a las lluvias: comunidades en alerta por tormentas fuertes

La presencia de una masa de aire frío en la Península ha inaugurado, por fin, el otoño casi entrado octubre. Los chubascos han vuelto a ganar protagonismo con abundante nubosidad y precipitación generalizada, lo que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar avisos de riesgo por lluvias y tormentas en algunas comunidades.

El cambio más drástico se va a reflejar en los termómetros, que registrarán un descenso de las temperaturas máximas en la mayor parte de la Península. Esta caída de las temperaturas será especialmente notable en zonas del sur y sudoeste, como Castilla-La Mancha, Extremadura y el interior de Andalucía. Por su parte, la abundante nubosidad será media y dejará chubascos que estarán acompañados, en distintas zonas, de tormentas que serán fuertes. Además, como en amplias partes del país se podrá presenciar granizo, la AEMET ha activado el aviso naranja en el sudoeste por lluvias con peligro importante. Aunque, la región con el nivel más elevado de aviso será Cataluña con lluvias y tormentas durante la noche del lunes.

La previsión de la AEMET por comunidades

La AEMET ha previsto para distintas zonas de la península unas temperaturas máximas que irán en descenso en la mayor parte del país.