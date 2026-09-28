El calor deja paso a las lluvias: comunidades en alerta por tormentas fuertes

La presencia de una masa de aire frío en la Península ha inaugurado, por fin, el otoño casi entrado octubre. Los chubascos han vuelto a ganar protagonismo con abundante nubosidad y precipitación generalizada, lo que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar avisos de riesgo por lluvias y tormentas en algunas comunidades.
El cambio más drástico se va a reflejar en los termómetros, que registrarán un descenso de las temperaturas máximas en la mayor parte de la Península. Esta caída de las temperaturas será especialmente notable en zonas del sur y sudoeste, como Castilla-La Mancha, Extremadura y el interior de Andalucía. Por su parte, la abundante nubosidad será media y dejará chubascos que estarán acompañados, en distintas zonas, de tormentas que serán fuertes. Además, como en amplias partes del país se podrá presenciar granizo, la AEMET ha activado el aviso naranja en el sudoeste por lluvias con peligro importante. Aunque, la región con el nivel más elevado de aviso será Cataluña con lluvias y tormentas durante la noche del lunes.
La previsión de la AEMET por comunidades
La AEMET ha previsto para distintas zonas de la península unas temperaturas máximas que irán en descenso en la mayor parte del país.
- Galicia y Asturias: los cielos estarán de manera predominante cubiertos durante la primera mitad del día con probabilidad de niebla. Durante la tarde del lunes habrá intervalos de nubes altas acompañados de lluvias moderadas en la mitad oriental de Galicia. A lo largo de la semana, las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o, en el caso de la comunidad gallega, habrá un ligero ascenso, siendo el más acusado en el noroeste de A Coruña. Por parte de Asturias, habrá viento flojo variable.
- Cantabria, País Vasco y Navarra: los cielos en estas comunidades estarán cubiertos con riesgo de lluvias. Los chubascos estarán acompañados de granizo, según la AEMET, en Vizcaya. Habrá, además, un ligero descenso de las temperaturas.
- Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha: lluvias generalizadas y un desplome de las temperaturas máximas que será notable, sobre todo, en zonas occidentales. A lo largo de la semana se registrarán chubascos con posibilidad de tormenta y granizo, con especial aviso naranja en Extremadura y Castilla y León.
- Aragón, La Rioja y Cataluña: cielos nubosos con precipitaciones que ganarán intensidad a lo largo de la semana, siendo La Rioja la comunidad con menos precipitación, según la AEMET. En Cataluña, por su parte, se esperan tormentas que podrían ser muy fuertes y con intensidad torrencial en algunas zonas. En estas zonas las temperaturas máximas estarán en descenso.
- Comunidad Valenciana y Región de Murcia: en ambas comunidades habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles en el litoral mediterráneo que evolucionarán a chubascos con tormenta en el interior de las provincias de Valencia y Castellón. Habrá un ligero descenso general con pocas variaciones en las zonas costeras de Alicante y Murcia.
- Andalucía y Baleares: precipitaciones débiles con un descenso notable de las temperaturas máximas. En el caso de Baleares predominará el cielo nuboso con lluvias débiles y ocasionales.
- Canarias: intervalos nubosos durante las primeras horas del día con precipitaciones en las islas de mayor relieve. La calima se mantendrá en las zonas más altas aunque las temperaturas seguirán sin cambios significativos pudiendo rozar los 30 ºC.