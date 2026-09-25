¿Qué opciones tiene ahora Daniel Sancho tras confirmarse la cadena perpetua?

El Tribunal Provincial de Samui ha comunicado que se desestiman las apelaciones y se mantiene la sentencia de primera instancia que condenó a cadena perpetua a Daniel Sancho, español acusado de asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

La defensa de Daniel Sancho ha dicho a EFE que no está "de acuerdo con la resolución" y que tienen que analizarla una vez se haya hecho la traducción, al tiempo que siguen trabajando "en los siguientes pasos que hay que dar".

Las opciones de Daniel Sancho

¿Y cuáles son estos pasos? Una vez conocida la primera sentencia, las partes tenían dos formas de apelar. Una vez gastada la primera de ellas, esta sobre la que se ha dictado resolución, todavía queda una última vía judicial ordinaria: recurrir ante el Tribunal Supremo de Tailandia.

En esta primera apelación, la defensa de Sancho pedía que se celebrase una nueva vista o que se repitiese el juicio para convocar a nuevos testigos, ya que sostenía que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

Por su parte, la familia de Edwin Arrieta —que presentó su recurso en diciembre de 2024— solicitó elevar el castigo a la pena capital por la "contundencia" de las pruebas y aumentar la indemnización, fijada en 4,42 millones de bat (unos 117.000 euros, 133.500 dólares) en la sentencia de primera instancia.

¿Qué pasaría si la sentencia fuera firme?

El primer fallo del tribunal condenó a Sancho a cadena perpetua, a pesar de que sentenció que fue un "asesinato premeditado", lo que en Tailandia supone la pena de muerte. Sin embargo, el juez consideró atenuante para rebajar la condena la confesión inicial del español a la Policía.

Al ser cadena perpetua, no hay opción de libertad condicional, por lo que la defensa tendrá que pelear por la repetición del juicio o la reducción de condena en la última apelación que le queda.

Pero, ¿qué pasará si se recurre al Tribunal Supremo y este sigue manteniendo la cadena perpetua? Que la sentencia ya sería firme, por lo que las vías judiciales ordinarias se habrían terminado y se abrirían las extraordinarias: